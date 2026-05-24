Δάφνη Καραβοκύρη: «Είμαι μέντορας κακοποιημένων γυναικών»

Στην εκδήλωση της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ που έγινε το Σάββατο (24.05.2026) στην Κυψέλη, βρέθηκε η γνωστή δημοσιογράφος Δάφνη Καραβοκύρη, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως είναι μέντορας κακοποιημένων γυναικών.

Σε δηλώσεις που έκανε στο OPEN, η Δάφνη Καραβοκύρη αναφέρθηκε τόσο στη συνεργασία της με την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ όσο και στην ανάγκη του κόσμου να παρατήσει τον ψηφιακό κόσμο και να έρθει στο «εδώ και τώρα».

«Είμαι κομμάτι της οικογένειας της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ τα τελευταία χρόνια, είμαι μέντορας κακοποιημένων γυναικών. Παρέδιδα μαθήματα δημοσιογραφίας σε ωφελούμενους. Είναι δικό μου κομμάτι η ΙΑΣΙΣ», ανέφερε αρχικά για τη συμμετοχή της στο φεστιβάλ.

«Θεωρώ σπουδαίο να δημιουργούνται τέτοιους είδους ανοδικές συγκυρίες και συμπράξεις που φέρνουν τον κόσμο πιο κοντά. Ο κόσμος έχει πολύ ανάγκη να φύγει από την ψηφιακό κόσμο, να έρθει στο “εδώ και τώρα” και να ενωθεί», κατέληξε η Δάφνη Καραβοκύρη.