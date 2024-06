Δάκρυσε η Σελίν Ντιόν στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της «I Am: Celine Dion» στη Νέα Υόρκη

Δάκρυσε η Σελίν Ντιόν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του ντοκιμαντέρ της «I Am: Celine Dion» που επικεντρώνεται στη ζωή της.

Στην πρεμιέρα που έγινε στη Νέα Υόρκη, η Σελίν Ντιόν παρουσίασε με δάκρυα στα μάτια το ντοκιμαντέρ της «I Am: Celine Dion» που επικεντρώνεται στη ζωή της και κυρίως στη μάχη της με το Σύνδρομο του Δυσκίνητου Ανθρώπου, την οποία έκρυβε για 17 χρόνια, και δεν μπόρεσε να κρατήσει τη συγκίνησή της.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η σταρ ευχαρίστησε όλους όσους της στάθηκαν και συντέλεσαν στο να μοιραστεί με τον κόσμο την ιστορία της, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα παιδιά της.

Πλησίασε τη σκηνή για να μιλήσει για το ντοκιμαντέρ και αμέσως έγινε δεχτή με έντονα χειροκροτήματα.

Στην αρχή της ομιλίας της ευχαρίστησε τη γιατρό της, Δρ Αμάντα Πικέ, και την σκηνοθέτιδα του ντοκιμαντέρ, Αϊρίν Τέιλορ Μπρόντσκι. Η 56χρονη Σελίν Ντιόν είπε επίσης στο κοινό ότι ήταν το μεγαλύτερο πλήθος στο οποίο είχε βρεθεί μπροστά εδώ και χρόνια.

«Φυσικά, δεν θα ήμουν εδώ χωρίς την καθημερινή αγάπη και υποστήριξη από τα υπέροχα παιδιά μου» είπε για τους τρεις γιους της.

Η Σελίν Ντιόν έχει τρεις γιους, τον 23χρονο Ρενέ Σαρλ και τους 13χρονους δίδυμους Νέλσον και Έντι, με τον αείμνηστο σύζυγό της, Ρενέ Αντζελίλ.

«Ευχαριστώ, Ρενέ-Σαρλ. Σε ευχαριστώ, Νέλσον. Ευχαριστώ, Έντι. Σας ευχαριστώ πολύ» πρόσθεσε.

Celine Dion tears up during the introduction to her documentary “I Am: Celine Dion” and says, “I hope to see you all again very, very soon.” pic.twitter.com/qxYp2UcOeZ