Lifestyle

Δανάη Μπάρκα: Αποχώρησε από τη θεατρική παράσταση που θα συμμετείχε – «Καλά έκανε» είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης

Κάνουμε φουλ πρόβες γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε εκεί στις 5 Ιουνίου», είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την αποχώρηση της Δανάης Μπάρκα
Γιάννης Τσιμιτσέλης και Δανάη Μπάρκα / NDP PHOTO

Η Δανάη Μπάρκα αποφάσισε να αποχωρήσει μετά τις πρώτες πρόβες για τη θεατρική παράσταση «Του αγοριού απέναντι» που πρόκειται να ανέβει στις αρχές του καλοκαιριού. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ρωτήθηκε για την απόφαση της συναδέλφου του και ανέφερε πως ο λόγος ήταν η έλλειψη ελεύθερου χρόνου. Τόνισε πως δεν θα υπάρξει πρόβλημα, καθώς το κενό της θα αναπληρωθεί.

Όπως είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν το πρωί της Τετάρτης (29-04-2026), η Δανάη Μπάρκα έκρινε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί χρονικά. Πήρε μια απόφαση που δεν επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα και τις προσπάθειες των συναδέλφων της. 

«Κάνουμε φουλ πρόβες γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε εκεί στις 5 Ιουνίου», είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και συνέχισε: «Η Δανάη Μπάρκα δεν είχε πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο και έκρινε η ίδια ότι δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί χρονικά και καλά έκανε και είπε να αποσυρθεί».

«Αυτή η αλλαγή έγινε πολύ νωρίς, μια δυο μέρες μετά από τις πρόβες», συμπλήρωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την αποχώρηση της Δανάης Μπάρκα από τον θίασο.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1, η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης, μετά από ενάμιση χρόνο σχέσης, ετοιμάζονται να κάνουν το μεγάλο βήμα και να ενώσουν για πάντα τις ζωές τους. Παράλληλα πρόσφατο δημοσίευμα των «Παραπολιτικών» έκανε λόγο για γάμο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo