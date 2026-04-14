Δανάη Μπάρκα: Τα σχέδια γάμου με τον Φάνη Μπότση και το τριήμερο καλοκαιρινό γλέντι στη Μεσσηνία

Η Δανάη Μπάρκα και ο σύντροφός της, Φάνης Μπότσης, είναι full in love και όλα δείχνουν ότι η σχέση αυτή θα έχει ευτυχή κατάληξη για το νεαρό ζευγάρι.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1, η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης, μετά από ενάμιση χρόνο σχέσης, ετοιμάζονται να κάνουν το μεγάλο βήμα και να ενώσουν για πάντα τις ζωές τους. Παράλληλα πρόσφατο δημοσίευμα των «Παραπολιτικών» έκανε λόγο για γάμο.

Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα, το οποίο μεταδόθηκε την Τρίτη (14.04.2026), η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια σκοπεύει να παντρευτεί με τον σύντροφό της το διάστημα από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου 2026. Το ερωτευμένο ζευγάρι πήρε αυτήν την απόφαση, καθώς επιθυμεί να μεγαλώσει την οικογένειά του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο γάμος της Δανάης Μπάρκα και του Θεσσαλονικιού επιχειρηματία, που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη Σέριφο, πρόκειται να γίνει στη Μεσσηνία, όπου η μητέρα της, η Βίκυ Σταυροπούλου, διατηρεί ξενοδοχειακή μονάδα, μαζί με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη.

Μάλιστα, το ζευγάρι ετοιμάζει κι ένα τριήμερο γλέντι για τον γάμο τους από τις 12 με 14 Ιουνίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει κι ένα after wedding πάρτι στη Σέριφο.

Επίσης στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρθηκε ότι η Δανάη Μπάρκα του χρόνου σχεδιάζει να επιστρέψει και τηλεοπτικά. Σημειώνεται ότι η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης πέρασαν τις ημέρες του Πάσχα στη Μεσσηνία.