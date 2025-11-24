Δανάη Μπάρκα: Η πρώτη φωτογραφία με το νέο σύντροφό της σε κοινό ταξίδι που έκαναν

Η Δανάη Μπάρκα διανύει μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής της και ετοιμάζεται για τα φετινά Χριστούγεννα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με το νέο σύντροφό της, με αφορμή τα γενέθλιά του.

Η Δανάη Μπάρκα επέλεξε μια εικόνα στη οποία δεν διακρίνεται το πρόσωπο του αγαπημένου της. Στέκεται δίπλα του και ακουμπάει το κεφάλι της στον ώμο του. Στη σχετική ανάρτηση, η ηθοποιός και παρουσιάστρια γράφει «Happy Birthday» για τα γενέθλία του, προσθέτοντας μια κόκκινη καρδιά.

Μετά τις φήμες για τον νέο της σύντροφο η Δανάη Μπάρκα είχε απαντήσει στην κάμερα του ANT1: «Είμαι πάρα πολύ καλά και αν συνεχίσω να το ζω έτσι όπως το ζω, θα είμαι ακόμα καλύτερα». Δεν θέλησε τότε να επεκταθεί, γιατί όπως ανέφερε «όλα μπορούν να συμβούν σε μια σχέση». Πλέον φαίνεται πως αισθάνεται πιο σίγουρη για τον άνθρωπό της.

Την ύπαρξη του νέου έρωτα της Δανάης Μπάρκα αποκάλυψε πρώτος, μέσα από τηλεοπτικές δηλώσεις, ο πρώην συνεργάτης της, Γιώργος Κρικοριάν, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ ερωτευμένη και αυτό είναι ευχάριστο. Εγώ, δύο ημέρες πριν βρουν τα δημοσιεύματα ήμουν στο σπίτι της, όπου ήταν και το αγόρι της εκεί, αλλά δεν είπαν κάτι για γάμο.

«Είναι εξαιρετικό παιδί, αλλά δεν είπαν κάτι για γάμο. Θα το ήξερα αν παντρευόταν, γιατί θα με είχε καλέσει, αλλά δεν θα σας το έλεγα, γιατί είμαι εχέμυθος».

Στην τρυφερή φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram, οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιά από κοινό τους ταξίδι, με την θέα μπροστά τους να είναι εντυπωσιακή.

Την Κυριακή (23-11-2025) η Δανάη Μπάρκα στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της και δημοσίευσε εικόνες στα social media.