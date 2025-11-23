Η Δανάη Μπάρκα στόλισε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της με την συντροφιά της οικογένειάς της

Στο κλίμα των Χριστουγέννων αποφάσισε να μπει και η Δανάη Μπάρκα, η οποία στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της, σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου, μαζί με τους αγαπημένους της.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια, Δανάη Μπάρκα, μαζί με τους συγγενείς της, πέρασε την πρώτη Χριστουγεννιάτικη Κυριακή του χρόνου, την οποία μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο instagram, ανεβάζοντας και φωτογραφία του φετινού δέντρου που στόλισε το σπίτι.

«Στολίσαμε φέτος και η χαρά μου μεγάλη που η Ελενίτσα μου #goddaughter έβαλε την κορυφή! Εντελώς απρόοπτα μετά από έκπληξη του @charis.pechlivanidis φυσικά,το σπίτι μύρισε Χριστούγεννα και κάτι μου λέει ότι θα είναι απ’ τα καλύτερα μας. Η παιδική ενέργεια ΠΑΝΤΑ ομορφαίνει τα πράγματα !! Καλά Χριστούγεννα κουκλάκια μου», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης η Δανάη Μπάρκα.

Μετά τις φήμες για τον νέο της σύντροφο η Δανάη Μπάρκα είχε απαντήσει στην κάμερα του ANT1: «Είμαι πάρα πολύ καλά και αν συνεχίσω να το ζω έτσι όπως το ζω, θα είμαι ακόμα καλύτερα».