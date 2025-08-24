Δανάη Μπάρκα: Τόπλες φωτογραφία ξαπλωμένη σε κρεβάτι στις καλοκαιρινές διακοπές της

Η Δανάη Μπάρκα δημοσιοποίησε μία τόπλες φωτογραφία της, που τραβήχτηκε την ώρα που κοιμόταν, στο σπίτι που μένει στη Σύρο στις καλοκαιρινές διακοπές της.

Η Δανάη Μπάρκα ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι της, τόπλες, με μία πετσέτα στο σώμα της. Κάτω από το κρεβάτι είχε ξαπλώσει και η σκυλίτσα της, η Μπουκιά, με την ίδια να σχολιάζει πως συμπεριφέρεται όπως εκείνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κατά μάνα κατά κόρη (ή αλλιώς βρες την Μπουκιά και κέρδισε)», έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός και παρουσιάστρια στην ανάρτησή της.

Λίγο αργότερα ανέβασε και φωτογραφίες της με ολόσωμο μαγιό, με διάφορα κοχύλια και καλοκαιρινά σχέδια πάνω του, σημειώνοντας στην λεζάντα το απόφθεγμα του Ραλφ Γουάλντο Έμερσον: «Live in the sunshine. Swim in the sea. Drink in the wild air (Ζήσε στο φως του ήλιου. Κολύμπα στη θάλασσα. Γεύσου τον άγριο αέρα)».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ᴅᴀɴᴀɪ ʙᴀʀᴋᴀ (@danai_barka)

Είχαν προηγηθεί τα βίντεο από τη συναυλία της Ματούλας Ζαμάνη, όταν η Δανάη Μπάρκα ανέβηκε στην πίστα και τραγούδησε μαζί με την ερμηνεύτρια.