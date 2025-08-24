Lifestyle

Δανάη Μπάρκα: Τόπλες φωτογραφία ξαπλωμένη σε κρεβάτι στις καλοκαιρινές διακοπές της

Ακομπλεξάριστη η Δανάη Μπάρκα και στις φετινές καλοκαιρινές διακοπές που συνεχίζονται
Δανάη Μπάρκα
Δανάη Μπάρκα / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Δανάη Μπάρκα δημοσιοποίησε μία τόπλες φωτογραφία της, που τραβήχτηκε την ώρα που κοιμόταν, στο σπίτι που μένει στη Σύρο στις καλοκαιρινές διακοπές της.

Η Δανάη Μπάρκα ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι της, τόπλες, με μία πετσέτα στο σώμα της. Κάτω από το κρεβάτι είχε ξαπλώσει και η σκυλίτσα της, η Μπουκιά, με την ίδια να σχολιάζει πως συμπεριφέρεται όπως εκείνη.

«Κατά μάνα κατά κόρη (ή αλλιώς βρες την Μπουκιά και κέρδισε)», έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός και παρουσιάστρια στην ανάρτησή της. 

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα στο Instagram
Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα στο Instagram

Λίγο αργότερα ανέβασε και φωτογραφίες της με ολόσωμο μαγιό, με διάφορα κοχύλια και καλοκαιρινά σχέδια πάνω του, σημειώνοντας στην λεζάντα το απόφθεγμα του Ραλφ Γουάλντο Έμερσον: «Live in the sunshine. Swim in the sea. Drink in the wild air (Ζήσε στο φως του ήλιου. Κολύμπα στη θάλασσα. Γεύσου τον άγριο αέρα)».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ᴅᴀɴᴀɪ ʙᴀʀᴋᴀ (@danai_barka)

Είχαν προηγηθεί τα βίντεο από τη συναυλία της Ματούλας Ζαμάνη, όταν η Δανάη Μπάρκα ανέβηκε στην πίστα και τραγούδησε μαζί με την ερμηνεύτρια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo