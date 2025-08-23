Lifestyle

Ματούλα Ζαμάνη και Δανάη Μπάρκα τραγουδούν μαζί σε συναυλία της τραγουδίστριας στη Σύρο

Δανάη Μπάρκα και Βίκυ Σταυροπούλου παρακολούθησαν τη συναυλία της τραγουδίστριας στη Σύρο
Ματούλα Ζαμάνη και Δανάη Μπάρκα επί σκηνής
Ματούλα Ζαμάνη και Δανάη Μπάρκα επί σκηνής

Ματούλα Ζαμάνη και Δανάη Μπάρκα τραγούδησαν μαζί τα «Ξημερώματα» της Βίκυς Μοσχολιού, με τις φωνητικές ικανότητες της παρουσιάστριας και ηθοποιού να εντυπωσιάζουν.

Η Ματούλα Ζαμάνη ξεσήκωσε το κοινό με την ενέργειά της, τη μοναδική φωνή της και φυσικά την αυθεντικότητά της. Ανάμεσα στους θεατές η Βίκυ Σταυροπούλου με την κόρη της, Δανάη Μπάρκα.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια και ηθοποιός, απέδειξε για ακόμα μια φορά πως δεν φοβάται να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό – αυτή τη φορά, στο μικρόφωνο! Οι δυο τους τραγούδησαν με πάθος, χιούμορ ξεσηκώνοντας τους παρευρισκόμενους που συμμετείχαν με τραγούδι και χειροκροτήματα.

Η στιγμή αυτή δεν άργησε να γίνει viral, καθώς τα social media γέμισαν με stories και βίντεο από τη μοναδική εμφάνιση.

Λίγο πιο δίπλα στη σκηνή και η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, η οποία χόρευε στη μελωδία, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα, ευχαριστώντας τις τρεις γυναίκες για τη μοναδική στιγμή που τους χάρισαν.

@charispechlivanidis Matoula & Danai in Syros @Danai Barka #matoulazamani #syros #greece #fyp #foru ♬ πρωτότυπος ήχος – Charis Pechlivanidis

Για την ιστορία η συναυλία της Ματούλας Ζαμάνη στη Σύρο έγινε την Τετάρτη 20 Αυγούστου και ο κόσμος που την παρακολούθησε έφυγε γεμάτος από το πρόγραμμα της ερμηνεύτριας.

