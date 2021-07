Για πολλούς, η ανακοίνωση από τη Δέσποινα Βανδή και τον Ντέμη Νικολαΐδη πως ύστερα από 23 χρόνια σχέσης (σ.σ. γνωρίστηκαν το 1998 και παντρεύτηκαν το 2003) αποφάσισαν να χωρίσουν, ήταν μια «βόμβα». Όχι όμως για τους καλά γνωρίζοντες το ζευγάρι.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης και η Δέσποινα Βανδή ανακοίνωσαν το διαζύγιο τους το πρωί της Πέμπτης (15.07.2021), λίγες εβδομάδες αφού συμπλήρωσαν 18 χρόνια παντρεμένοι.

Για όσους ήξεραν το ζευγάρι, ο χωρισμός όχι μόνο δεν τους «έριξε» από τα σύννεφα, όχι μόνο το περίμεναν, αλλά καθυστέρησε κιόλας. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει δημοσίευμα του downtown.gr, σύμφωνα με το οποίο η Δέσποινα Βανδή ήθελε να το καθυστερήσουν εξαιτίας των παιδιών, της 17χρονης Μελίνας και του 14χρονου Γιώργου.

«Εδώ και πολλά χρόνια είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι οι δυο τους ζουν ως συγκάτοικοι στο σπίτι τους στη Βούλα και το διαζύγιο θα ερχόταν πολύ νωρίτερα, αν η Δέσποινα Βανδή δεν πίστευε ότι θα έπρεπε να το καθυστερήσουν για να μην διαταραχθεί η ζωή των παιδιών τους. Μια προσπάθεια που δυστυχώς έφερε ακόμη περισσότερη φθορά στο γάμο και δεν κατάφερε να ανακόψει την αναμενόμενη αυτή εξέλιξη» αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Τόσο η Δέσποινα Βανδή, όσο και ο Ντέμης Νικολαΐδης είχαν εδώ και καιρό διαφορετικές πορείες στη ζωή τους. «Δεν είχαν καμία ουσιαστική επικοινωνία αρκετό καιρό τώρα και ο καθένας ακολουθούσε τη ζωή του και το δικό του πρόγραμμα. Το ζευγάρι είχε χάσει πια επαφή, μιλώντας μόνο για τα απαραίτητα», συνεχίζει το κείμενο, όπου υπάρχει και αιχμή για τις προσωπικές επιλογές του Ντέμη Νικολαΐδη: «Μετά από τόσα χρόνια κοινής πορείας μπροστά και πίσω από τα φώτα, οι προσωπικές επιλογές του συζύγου της Δέσποινας σε σημαντικά θέματα στα όποια βασίζεται ένας υγιής γάμος έφερε το τέλος. Όταν κλονίζεται η εμπιστοσύνη, όταν η ειλικρινά και η αφοσίωση ξεθωριάζουν τότε η αρχή του τέλους έχει ήδη ξεκινήσει» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η Δέσποινα Βανδή το είπε στα παιδιά

Η Δέσποινα Βανδή και ο Ντέμης Νικολαϊδης συζητούσαν εδώ και καιρό το διαζύγιο. «Θεώρησαν όμως ότι πλέον είναι το κατάλληλο timing για να ολοκληρώσουν τον γάμο τους, καθώς τα παιδιά τους μεγάλωσαν και είναι σε μια πιο ώριμη ηλιακή φάση ώστε να κατανοήσουν την απόφαση των γονιών τους.

Η Δέσποινα μάλιστα ήταν αυτή που το ανακοίνωσε στη Μελίνα και τον Γιώργο και προσπάθησε να τους βάλει ομαλά στη νέα τους οικογενειακή πραγματικότητα – κάτι που φυσικά χρειάζεται χρόνο. Εξάλλου, γνωρίζοντας τις διαστάσεις που θα πάρει το θέμα του χωρισμού στα media, η Δέσποινα φρόντισε να κρατήσει τις ισορροπίες και να προετοιμάσει τα παιδιά για όσα θα ακολουθήσουν μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου», αναφέρει το άρθρο.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης εδώ και εβδομάδες δεν μένει με την υπόλοιπη οικογένεια, ψάχνει πλέον το σπίτι.

Η στιγμή που η Δέσποινα Βανδή ξέσπασε σε κλάματα

Μία φίλη της αποκαλύπτει και μια δραματική στιγμή της Δέσποινας Βανδή κατά τη διάρκεια του live του Just the two of Us. «Άκουσε ένα τραγούδι από ένα ζευγάρι διαγωνιζόμενων που την άγγιξε πολύ. Δεν άντεξε και ξέσπασε σε κλάματα. Δεν μπορούσε να συνέλθει και σκεφτείτε ότι ήταν live και έπρεπε να κρυφτεί και από τις κάμερες».

Αλλαγή στη διάθεση και τα συναισθήματα της Δέσποινας Βανδή παρατήρησαν και οι στενοί συνεργάτες της στη διάρκεια των γυρισμάτων για το Σπίτι με το Mega που έκλεισε τον πετυχημένο του κύκλο με ένα φαντασμαγορικό γύρισμα στη Λίμνη Βουλιαγμένης.

Συνεργάτιδα της που ήταν παρούσα περιγράφει: «Η Δέσποινα έχει πει τόσα τραγούδια με τα οποία ταυτίζεται η τωρινή της συναισθηματική κατάσταση… Είναι σαν να μιλάνε όλοι οι στίχοι για εκείνη. Σ’ εκείνο το γύρισμα της είπα «σκέψου ότι τα τραγούδια σου αφορούν τις ζωές πολλών ανθρώπων». Κι εκείνη μου απάντησε απογοητευμένη: «στη δική μου ζωή όμως αφορούν όλα».

Αυτές τις μέρες η Δέσποινα Βανδή, εμφανίζεται στην Κύπρο με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, ενώ προωθεί και το νέο της τραγούδι «Πέτρα».