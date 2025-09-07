Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Πόζες σε παραλία της Κρήτης με παιχνίδια στη θάλασσα

Δέσποινα Βανδή και Βασίλης Μπισμπίκης έκαναν και το φετινό καλοκαίρι διακοπές στην Κρήτη. Είχαν σαν ορμητήριο μια βίλα στο Ρέθυμνο, στην οποία κατά καιρούς φιλοξενούσαν και τα παιδιά τους. Μέσα από τις εικόνες που δημοσιεύουν, κατά καιρούς, φαίνεται πως τα πέρασαν υπέροχα.

Σήμερα, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, η Δέσποινα Βανδή αποφάσισε να ανεβάσει κάποιες φωτογραφίες από τις διακοπές της με τον Βασίλη Μπισμπίκη στην Κρήτη, όπου φαίνονται αρχικά να ποζάρουν μπροστά από τη θάλασσα, ενώ, στις επόμενες φωτογραφίες η τραγουδίστρια μοιράστηκε και δικές της πόζες με μαγιό όπου παίζει με τα κύματα.

Στη λεζάντα η Δέσποινα Βανδή γράφει με νοσταλγικό τόνο: «Λίγο ακόμα καλοκαίρι ρε παιδιά!!!». Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης βρίσκονταν από τα μέσα Ιουλίου στο Ρέθυμνο και φρόντισαν να το απολαύσουν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Despina Vandi (@desp1navandi)

«Χαίρομαι πολύ που ήρθε στη ζωή μου ο Βασίλης, την φώτισε και είμαι ευτυχισμένη κοντά του. Όχι, δεν σκοπεύω να ανοίξω μαγαζί στην Κρήτη. Θέλουμε κάποια στιγμή με τον Βασίλη να φτιάξουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, γιατί είναι ένας τόπος που αγαπάμε», εξομολογήθηκε πρόσφατα η Δέσποινα Βανδή.

Για την επερχόμενη σεζόν, η Δέσποινα Βανδή φέρεται να έχει συμφωνήσει να εμφανίζεται στο ίδιο νυχτερινό κέντρο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Όπως όλα δείχνουν οι δύο τραγουδιστές έχουν «κλειδώσει» τη συνεργασία τους, δύο χρόνια μετά το εκρηκτικό ντουέτο στα Mad Video Music Awards, το 2023 και η πρεμιέρα τους στο «Κέντρο Αθηνών» δρομολογείται για τις αρχές Νοεμβρίου.