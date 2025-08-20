Κωνσταντίνος Αργυρός – Δέσποινα Βανδή: «Κλείδωσε» η συνεργασία τους για τη νέα σεζόν

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Δέσποινα Βανδή θα είναι ένα από τα νέα σχήματα της σεζόν, με το κοινό τους να αδημονεί για την έναρξη του προγράμματος.

Η Δέσποινα Βανδή είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό τον ερχόμενο χειμώνα σε γνωστό νυχτερινό κέντρο των Αθηνών, σε ένα σχήμα που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κόσμου.

Όπως όλα δείχνουν οι δύο τραγουδιστές έχουν «κλειδώσει» τη συνεργασία τους, δύο χρόνια μετά το εκρηκτικό ντουέτο στα Mad Video Music Awards, το 2023 και η πρεμιέρα τους στο «Κέντρο Αθηνών» δρομολογείται για τις αρχές Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Αλέξης Μίχας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Παρέα», Κωνσταντίνος Αργυρός και Δέσποινα Βανδή έχουν συμφωνήσει να λένε μαζί την πρώτη καλησπέρα στο κοινό, ερμηνεύοντας διάφορες επιτυχίες τους