Την ώρα που συνεχίζεται η διαμάχη του πρώην ζευγαριού Τζόνι Ντεπ – Άμπερ Χερντ, η δίκη για την πολυτάραχη ζωή τους, πήρε… ξεκαρδιστική τρόπη, όταν κλήθηκε να κατάθεση μέσω zoom, ο πρώην σωματοφύλακας του σταρ του Χόλιγουντ.

Ο Malcolm Connolly ρωτήθηκε αν ήταν αλήθεια ότι ο Τζόνι Ντεπ ούρησε στο φουαγιέ του σπιτιού του ζευγαριού στην Αυστραλία, κατά τη διάρκεια ενός καβγά το 2015.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Connolly απάντησε: «Νομίζω ότι θα θυμόμουν αν είχα δει το πέος του κυρίου Ντεπ», κάνοντας τον πασίγνωστο ηθοποιό να ξεσπάσει σε γέλια, όπως και πολλούς άλλους στη δικαστική αίθουσα!

Some of you wanted subtitles, here you go:



"I think I would've remembered seeing Mr. Depp's penis" #AmberHeardIsALiar #DeppVsHeard #JohnnyDeppAmberHeardTrial #JohnnyDeppPenis#DeppHeardTrial pic.twitter.com/64zYYoRb9S