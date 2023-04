Αποσύρεται από τις πλατφόρμες streaming το τραγούδι «Heart On My Sleeve» που δημιούργησε ένας χρήστης του ίντερνετ χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη (AI) και «κλωνοποιώντας» τις φωνές των πασίγνωστων ράπερ Drake και The Weeknd.

Το… τραγούδι των Drake και The Weeknd που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη έγινε viral το περασμένο Σαββατοκύριακο, ωστόσο ανακαλύφθηκε και από τη Universal Music Group, η οποία εκπροσωπεί τους δύο ράπερ και έκανε καταγγελία για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Το «Heart On My Sleeve» έγινε διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες streaming και social media αλλά πλέον έχει κατέβει από Apple Music, Spotify, Deezer και Tidal. Οι Αρχές ψάχνουν να το εντοπίσουν και να το αποσύρουν και από το Tik Tok και το YouTube, ωστόσο κάποιες εκδοχές του κυκλοφορούν ακόμα.

Αρχικά, το τραγούδι κυκλοφόρησε στο Tik Tok από τον χρήση Ghostwriter977 και δημοσιεύθηκε και στις άλλες πλατφόρμες με το όνομα «Ghostwriter». Μέχρι την απόσυρσή του χθες (17.4.2023) το απόγευμα (ώρα ΗΠΑ), το τραγούδι είχε 600.000 streams στο Spotify, 15 εκατομμύρια προβολές στο TikTok και 275.000 προβολές στο YouTube!

Από τη μεριά της, η Universal Music Group τόνισε ότι το τραγούδι παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και δήλωσε για τις πλατφόρμες ότι έχουν «νομική και ηθική ευθύνη» για την προστασία των καλλιτεχνών αλλά δεν διευκρίνισε αν εκείνη έκανε επίσημο αίτημα να αποσυρθεί από παντού.

Σύμφωνα με το BBC και τον Guardian, το τραγούδι «Heart on My Sleeve» έχει διάρκεια 2 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα και αποτελείται από δύο κουπλέ και ένα ρεφρέν, στα οποία ακούγονται να ραπάρουν φωνές που μοιάζουν με αυτές των Drake και The Weeknd.

Οι στίχοι αναφέρονται στη Σελίνα Γκόμεζ, η οποία είχε σχέση με τον The Weeknd στα μέσα της δεκαετίας του 2010 σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής.

Με πληροφορίες από BBC και Guardian