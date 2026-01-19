Δήμητρα Ματσούκα: Γενέθλια με τούρτα στο θέατρο – «Ο Πέτρος μου κάνει δώρα, δεν μπορώ να πω» είπε η ηθοποιός

Η Δήμητρα Ματσούκα έχει γενέθλια τη Δευτέρα (19-01-2026) και μια μέρα νωρίτερα, οι συνεργάτες της στο θέατρο «Embassy» την αιφνιδίασαν ευχάριστα. Εμφάνισαν ξαφνικά την τούρτα που είχαν παραγγείλει, με την ηθοποιό να σβήνει το κεράκι και να δέχεται ευχές.

Η Δήμητρα Ματσούκα έδειχνε να το απολαμβάνει επί σκηνής. Η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» βρέθηκε και στην κοπή της πίτας στο «Embassy Theater» στο Κολωνάκι, με την ηθοποιό να κάνει δηλώσεις, για τα γενέθλια και την έκπληξη των συνεργατών της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αδελφή μου θυμάται μόνο τα γενέθλια μου και μου κάνει πάντα ωραία δώρα, δεν έχω παράπονο. Μόνο η Μαρία με θυμάται. Και ο Πέτρος μου κάνει δώρα, δεν μπορώ να πω, αλλά η Μαρία τα κάνει πρώτα από όλους και για όλους και καλά».

Στη συνέχεια, μίλησε για τις αλλαγές στην καθημερινότητά της και τη φροντίδα του εαυτού της, αποκαλύπτοντας: «Έχω ξεκινήσει καθημερινό βάδισμα, 40 λεπτά, από το Κολωνάκι στο Παγκράτι και πίσω. Τώρα με αυτόν τον καιρό το έχω αφήσει λίγο, αλλά σύντομα θα επιστρέψω στις θάλασσες».

Κλείνοντας τις δηλώσεις της, δεν έκρυψε τον προβληματισμό της για το πέρασμα του χρόνου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Με αγχώνει λίγο το πέρασμα του χρόνου. Αν δεν με άγχωνε, θα έκανα όλα αυτά με το περπάτημα και τα γυμναστήρια; Και παλιότερα γυμναζόμουν αλλά ανά διαστήματα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάνω στην τούρτα, υπήρχε η ευχή «να ζήσεις κόμισσα». Στη συνέχεια, η Δήμητρα Ματσούκα πήρε θέση μπροστά από τις κάμερες χαμογελαστή.

Η Δήμητρα Ματσούκα, πριν μερικές εβδομάδες βρέθηκε στην επικαιρότητα όταν συνελήφθη να οδηγεί με ταχύτητα μεγαλύτερη της επιτρεπόμενης, χωρίς δίπλωμα καθώς της είχε αφαιρεθεί προ ημερών, έχοντας καταναλώσει μεγαλύτερη ποσότητα αλκοόλ από την επιτρεπόμενη, ενώ από το αυτοκίνητό έλειπαν και οι πινακίδες που επίσης της είχαν αφαιρεθεί προ ημερών λόγω παράνομου παρκαρίσματος.