Η Δήμητρα Ματσούκα μετά την καταδικαστική απόφαση για επικίνδυνη οδήγηση: «Αφήνουμε πίσω τη στενοχώρια»

Η Δήμητρα Ματσούκα εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και κλήθηκε να σχολιάσει την δικαστική απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή, για επικίνδυνη οδήγηση. Η ηθοποιός δεν θέλησε να επεκταθεί.

Η Δήμητρα Ματσούκα δήλωσε χαρακτηριστικά: «Παίζω στο θέατρο, ξέρεις τι ώρα παίζω; Στις οκτώ η ώρα. Ήταν πολύ ωραία στο ταξίδι, είδα θέατρο, πέρασα πολύ ωραία. Ξεκουράστηκα. Ήταν μια χαρά. Είδα ωραίες παραστάσεις, ήταν μόνο δύο ημέρες και πρέπει να πάω γρήγορα στο θεατράκι μου να παίξω κι εγώ. Πλέον αφήνουμε πίσω τη στενοχώρια. Φεύγω τρέχοντας, ευχαριστώ πάρα πολύ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται πως η ηθοποιός εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια ήπιας μέθης, χωρίς πινακίδες και δίπλωμα οδήγησης και να είχε υπερβεί το όριο ταχύτητας κατά 40 χλμ/ώρα. Ο συνήγορος της, Αλέξης Στεφανάκης ανέφερε ότι οι παραβάσεις ήταν διοικητικές και ότι η άδεια βρισκόταν στην τροχαία.

Ο δικηγόρος χαρακτήρισε την απόφαση «σωστή» και στα κατώτατα όρια του νόμου, εξηγώντας την οδήγηση χωρίς πινακίδες ως αναγκαία μεταφορά του οχήματος στο σπίτι. Η Δήμητρα Ματσούκα έδειξε πως δεν επιθυμεί να «επιστρέψει» σε αυτόν τον κύκλο συζητήσεων για την ίδια.

Για το θέμα που δημιουργήθηκε με τη Δήμητρα Ματσούκα είχε μιλήσει στην εκπομπή Live News ο δικηγόρος της, Αλέξης Στεφανάκης και τόνισε πως «είναι πολύ στεναχωρημένη» ενώ σημείωσε πως η ηθοποιός «αδικεί τον εαυτό της», αναφορικά με τη σύλληψη μεθυσμένη και χωρίς δίπλωμα.