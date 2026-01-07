Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: Τα σχόλια στο instagram που ενισχύουν τις φήμες για σχέση

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου φαίνεται ότι δεν θέλουν πια να κρύβονται. αφού ο έρωτας τους έχει χτυπήσει την πόρτα. Αν και δεν έχουν επιβεβαιώσει ή διαψεύσει δημόσια τη σχέση τους, τα σχόλια τους στο instagram σίγουρα αναζωπυρώνουν τις φήμες.

Ειδικότερα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αποφάσισε να αφήσει το δικό του σχόλιο στην τελευταία ανάρτηση της Ρίας Ελληνίδου, η οποία τραγουδάει το κομμάτι «Μάζεψέ με από τα ξενύχτια» του Σταμάτη Γονίδη.

Όπως φαίνεται βέβαια, ο Αλεξάνδρου σχολίασε την δημοσίευση με κάποιες κόκκινες καρδιές με την τραγουδίστρια να του απαντάει με τα ίδια emoji.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα είναι μαζί από τον περασμένο Μάιο, περνώντας μάλιστα μαζί και τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Αν και στην αρχή οι δύο τους προτιμούσαν να κρατούν χαμηλούς τόνους, η χημεία τους, σύμφωνα με όσους τους έχουν δει από κοντά, ήταν εμφανής από τις πρώτες κιόλας φορές.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν αρχικά σε κοινωνική εκδήλωση, όταν ήταν ακόμα δεσμευμένοι, χωρίς τότε να δοθεί συνέχεια. Αργότερα, ύστερα από μια επαγγελματική συνάντηση, το ενδιαφέρον αναζωπυρώθηκε και το φλερτ φαίνεται πως έχει εξελιχθεί σε κάτι πιο σοβαρό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ria Ellinidou (@ria_ellinidou)

Πριν λίγο καιρό δημοσιογράφος από την εκπομπή της Super Κατερίνα συνάντησε την Ρία Ελληνίδου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με την ίδια να μην κάνει καμία δήλωση σε ερώτηση για τη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

«Ενδιαφέρει τον κόσμο με ποιον βγαίνω, αλλά δεν πρέπει πρώτα να είμαι κι εγώ σίγουρη με ποιον βγαίνω για να το πω; Παλιότερα έλεγαν ότι βγαίνω με έναν ψηλό, που τελικά ήταν ο αδελφός μου» μετά από λίγο καιρό σε συνέντευξή της στο Στούντιο 4.