Δημήτρης Μητροπάνος: Πέρασαν 14 χρόνια από τον θάνατό του – Όσα δήλωνε για το ξεκίνημα της καριέρας του

Ο Δημήτρης Μητροπάνος έφυγε από τη ζωή στις 17 Απριλίου 2012, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στον χώρο της τέχνης. Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους του λαϊκού τραγουδιού που μπορούσε να είναι ταυτόχρονα έντεχνος και ροκ.

Η εκπομπή «Στούντιο 4» την Παρασκευή (17.04.2026) παρουσίασε ένα αφιέρωμα στη μνήμη του γνωστού καλλιτέχνη. Σε αυτό περιγράφονται στιγμές της ζωής του Δημήτρη Μητροπάνου και ακούγονται κάποια από τα πιο δημοφιλή του τραγούδια.

Σε αυτό δίνεται έμφαση στο πάθος του αλησμόνητου καλλιτέχνη για τη μουσική και τη συνέπειά του. Μάλιστα, ο Δημήτρης Μητροπάνος είχε εμφανιστεί σε συναυλία τραγουδώντας με ορό στο χέρι, απλώς και μόνο για να τηρήσει την υπόσχεσή του απέναντι στον συνάδελφό του, Μίλτο Πασχαλίδη, αλλά και απέναντι στο κοινό.

«Εγώ ξεκίνησα με τον Θεοδωράκη, σε κάτι συναυλίες που είχαμε κάνει το ’66. Έχει αναφερθεί ο Μίκης σε αυτή την εποχή και η πιο σημαντική βοήθεια για μένα στο ξεκίνημα ήταν ο Γιώργος ο Ζαμπέτας. Ο Γιώργος ο Ζαμπέτας, με τον οποίο κάναμε τους πρώτους μου δίσκους, τα πρώτα μου τραγούδια, και με βοήθησε πάρα πολύ», ακούγεται να λέει στο βίντεο ο Δημήτρης Μητροπάνος.

«Το 1966, ο Μίκης Θεοδωράκης αποφασίζει να κάνει κάποιες συναυλίες. Μέσα από κάποιες διαδικασίες, μου λέει ότι πρέπει να έρθω να τραγουδήσω. Η πρώτη συναυλία έγινε το ’66, μια Μεγάλη Δευτέρα στο θέατρο Παλλάς στη Θεσσαλονίκη. Μετά περιοδεύσαμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και καταλήξαμε εδώ, στον Λυκαβηττό. Μια βδομάδα παρουσιάστηκε ολόκληρο το έργο του Μίκη.

Την εποχή εκείνη τραγουδούσα τη “Ρωμιοσύνη” και το “Άξιον Εστί”, όταν δεν υπήρχε ο Μπιθικώτσης φυσικά», είχε δηλώσει ακόμα ο αξέχαστος ερμηνευτής.