Δημήτρης Μπάσης: Την ώρα που ζούσα το όνειρο, ο Χρήστος Νικολόπουλος ήταν εκεί και με προσγείωνε

Στη στήριξη που έλαβε από τον Χρήστο Νικολόπουλο στα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα καθώς και στα “όχι” που είπε στην καριέρα του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Μπάσης στη συνέντευξη που έδωσε την Πρωτοχρονιά στο “Πρωίαν σε είδον” με τη Τζένη Μελιτά και τον Φώτη Σεργουλόπουλο στην ΕΡΤ.

«Χρειάστηκε να πω αρκετά “όχι” τα οποία τα έλεγα και με ευχαρίστηση γιατί ήταν κάτι που δεν ήταν για μένα, τη δεδομένη στιγμή που μου ερχόταν μια πρόταση. Δεν με αντιπροσώπευε και ήταν σίγουρο ότι θα με οδηγούσε κάπου αλλού» ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Μπάσης.

Ο τραγουδιστής συνέχισε αμέσως μετά: «Ειδικά στα πρώτα μου βήματα προσπαθούσα να δώσω το στίγμα και την ταυτότητα μου στον χώρο. Ήταν πολύ δίπλα μου εκείνη την περίοδο ο Χρήστος Νικολόπουλος. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ποιους έχεις δίπλα σου την ώρα που δεν πατάς στη γη» παραδέχθηκε ο ερμηνευτής.

«Καμιά φορά κατηγορούμε τα παιδιά και λέμε “αυτός την ψώνισε” ή “καβάλησε το καλάμι”, δεν είναι όμως εύκολο να μην την ψωνίσεις. Θέλει χαρακτήρα και θέλει ανθρώπους γύρω σου να σε προσγειώνουν και μάλιστα να σε προσγειώνουν απότομα».

«Ο Χρήστος Νικολόπουλος ήταν πολύ δίπλα μου στα πρώτα μου βήματα και μου ‘λεγε “Μπασάκι, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα”. Την ώρα που εγώ ζούσα το όνειρο, ήταν εκεί και με προσγείωνε» εκμυστηρεύτηκε, εν συνεχεία, ο Δημήτρης Μπάσης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.