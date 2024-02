Εικόνες από το μνημόσυνο για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο στο Γουίνδσορ με την Καμίλα και πλήθος γαλαζοαίματων

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος και το ετήσιο μνημόσυνο έγινε σήμερα (27/2/24) στο κάστρο του Γουίνδσορ χωρίς τον βασιλιά Κάρολο αλλά με την βασίλισσα Καμίλα, την αδερφή του Καρόλου Άννα και πλήθος γαλαζοαίματων…

Την τελευταία στιγμή δεν κατάφερε να πάει στο μνημόσυνο ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο οποίος σύμφωνα με τη Daily Mail, κάλεσε τα μέλη της ελληνικής πρώην βασιλικής οικογένειας, τα ενημέρωσε και απολογήθηκε για την απουσία του. Στην τελετή ήταν η βασίλισσα Καμίλα, η οποία έφτασε μαζί με την χήρα του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Άννα Μαρία.

Η χήρα του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Άννα Μαρία – REUTERS

Η βασίλισσα Καμίλα με την αδερφή του βασιλιά Καρόλου, Άννα – REUTERS

Ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Νικόλαος – REUTERS

Στην τελετή ήταν επίσης η πριγκίπισσα Άννα, η οποία είχε εκπροσωπήσει τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας και στην κηδεία του τέως βασιλιά.

Στο μνημόσυνο για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο ήταν επίσης ο πρίγκιπας Άντριου με την πρώτην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον και τις κόρες τους Ευγενία και Βεατρίκη, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε με την σύζυγό του Λετίθια, οι κόρες της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, Έλενα και Κριστίνα καθώς και ο πατέρας τους, Χουάν Κάρλος.

Η βασίλισσα Νουρ της Ιορδανίας – REUTERS

Η βασίλισσα Λετίσια της Ισπανίας – REUTERS

Τα παιδιά του Παύλου, Αχιλλέας-Ανδρέας και Μαρία-Ολυμπία και η κόρη του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου Αλεξία με τον Κάρλος Μοράλες – ΦΩΤΟ REUTERS

Μέλη της βασιλικής οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου, ανάμεσά τους ο δούκας και η δούκισσα του York, Σάρα Φέργκιουσον – REURTERS

Οι εικόνες έκαναν το γύρο του κόσμου μέσα από τα social media…

The Queen arrives at a service of thanksgiving for Greece’s King Constantine, also attended by other members of the royal family.



Prince William pulled out of attending the memorial service due to a personal matter, Kensington Palace said pic.twitter.com/yWVJE2th8b