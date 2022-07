Η τραγουδίστρια της κάντρι, Έιμι Γκραντ, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Vanderbilt Hospital στο Νάσβιλ του Τενεσί την Τετάρτη, αφού έπεσε από το ποδήλατό της. Η σύζυγος του 65χρονου τραγουδιστή, Βινς Γκιλ υπέστη εκδορές από το ατύχημα και ευτυχώς φορούσε κράνος κατά την πτώση.

Η τραγουδίστρια απολάμβανε την βόλτα της με το ποδήλατο, παρέα με μια φίλη της. Ξαφνικά, έπεσε από αυτό και αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου και πέρασε τη νύχτα. Εκπρόσωπος της μουσικού δήλωσε στο People πως όλα πάνε καλά και η κατάστασή της είναι «σταθερή».

Η δύσκολη περσινή χρονιά της σταρ

Η Έιμι Γκραντ, τον Ιούνιο του 2020 υποβλήθηκε σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς για τη φροντίδα μιας σπάνιας πάθησης με την οποία γεννήθηκε. «Πιστεύω ότι οι γυναίκες τείνουν να βάζουν την υγεία τους στο πίσω μέρος του μυαλού τους», είχε δηλώσει τότε η τραγουδίστρια στο Good Morning America.

Η Έιμι Γκραντ είναι περισσότερο γνωστή για τα τραγούδια: Baby Baby, Could I Have This Dance, This Is My Father’s World και El Shaddai.

Ξεκίνησε με τη σύγχρονη χριστιανική μουσική πριν περάσει στην ποπ μουσική, τις δεκαετίες του 1980 και του 1990.