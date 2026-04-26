Ειρήνη Αγαπηδάκη: «Πάγωσα» όταν μου είπε ο γιατρός ότι έχω κάποια ευρήματα στο μαστό, φοβάμαι αλλά πάω

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Face2Face» με την Κατερίνα Παναγοπούλου και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και τον τρόπο που έχει επιλέξει να το αντιμετωπίσει. Παραδέχτηκε ότι φοβάται, αλλά δεν αφήνει αυτόν τον φόβο, να την οδηγήσει σε λάθος αποφάσεις. Επισκέπτεται τον γιατρό της, κάνει τις προγραμματισμένες εξετάσεις και διατηρεί τον έλεγχο.

Η εξομολόγηση που έκανε η Ειρήνη Αγαπηδάκη είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα. Ο γιατρός, όπως λέει, είναι μονόδρομος. Είναι ο τρόπος να διατηρήσεις τον έλεγχο και να προλάβεις δυσάρεστες καταστάσεις. Η πρόληψη σώζει και αυτό φαίνεται να το έχει συνειδητοποιήσει απόλυτα η πολιτικός.

Στο σχετικό απόσπασμα η Ειρήνη Αγαπηδάκη αναφέρει: «Έχω κάποια ευρήματα και τα παρακολουθώ κάθε έξι μήνες, με ένα πρωτόκολλο που παρακολουθούνται πολλές γυναίκες. Και μάλιστα είναι και λίγο έτσι συγκινητικό και ίσως και λίγο αστείο. Συναντιόμαστε, ξέρετε, με αρκετές γυναίκες στο σαλόνι του γιατρού και με ρωτάνε: «Δε φοβάστε;». Πώς δε φοβάμαι; Τρέμω, όχι απλά φοβάμαι, αλλά πάω. Πάω.

Ξέρετε τι; Έχουμε τον έλεγχο. Πάω, παίρνω αγκαλίτσα τον φόβο μου και πάω, γιατί κι αυτός θέλει ένα σεβασμό, άνθρωποι είμαστε. “Πάγωσα” όταν μου είπε ο γιατρός ότι έχω κάποια ευρήματα στον μαστό», είπε η Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Προ ημερών η Ειρήνη Αγαπηδάκη μίλησε για την «μάχη» που έδωσε με την παχυσαρκία, χωρίς τη βοήθεια φαρμάκων. Όπως είχε πει, από τα 108 κιλά έπεσε στα 56, μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία.