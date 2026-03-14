Η Ειρήνη Αγαπηδάκη για την παχυσαρκία: Από τα 108 κιλά έπεσα στα 56 χωρίς φάρμακα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» την Παρασκευή (13/03/2026) και μίλησε για την «μάχη» που έδωσε με την παχυσαρκία, χωρίς τη βοήθεια φαρμάκων. Με σκληρή προσπάθεια και αυστηρό πρόγραμμα, είδε τον στόχο που έβαλε να επιτυγχάνεται. Μέσα από την εξομολόγησή της, επιχείρησε να στείλει ένα μήνυμα σε όσους προσπαθούν να χάσουν βάρος και κάνουν θυσίες.

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη τόνισε πως δεν έχει εφησυχάσει. Η μάχη με την παχυσαρκία είναι διαρκής, στη δική της περίπτωση. Αν αφεθεί, ξέρει πως είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσει ξανά το ίδιο πρόβλημα.

«Είμαι ειδική στην παχυσαρκία, δεν είμαι σήμερα παχύσαρκη αλλά έχω υπάρξει και είναι μια χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος. Οπότε από καιρό σε καιρό πέφτουμε σε κιλά, δημιουργούμε και το πρόγραμμα της παχυσαρκίας και είμαστε εδώ. Η παχυσαρκία είναι χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος και εγώ ζω μαζί της, με την απειλή της παχυσαρκίας, με την παχυσαρκία, τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου. Όταν αδυνάτησα, δεν είχε φάρμακα οπότε από τα 108 κιλά έπεσα στα 56. Χωρίς φάρμακα και ήταν πάρα πολύ δύσκολο», ανέφερε αρχικά η κυρία Αγαπηδάκη.

Και συμπλήρωσε: «Μακάρι να είχα φάρμακα τότε για να μπορούσα, μαζί με τη δίαιτα, να έχω και αυτή την διευκόλυνση. Αλλά δεν μιλάμε για κάτι που είναι μαγικό, που το παίρνεις και δεν χρειάζεται πια να προσέχεις».

Όσον αφορά το πρόγραμμα για την παχυσαρκία και το πώς θα λειτουργήσει, η Ειρήνη Αγαπηδάκη είχε αναφέρει τον Δεκέμβριο του 2025, ότι είναι καθοριστικό οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν τις αναγκαίες εξετάσεις για την καρδιά, για τις οποίες τους έχει σταλεί ενημερωτικό μήνυμα. «Έχουμε 30.000 δικαιούχους για το πρόγραμμα της παχυσαρκίας στους ενήλικες» είχε αποκαλύψει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.