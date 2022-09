Σε μια μορφή τέχνης που δεν έχουν ξαναδοκιμαστεί, θα «δοκιμαστούν» ο Μπράντ Πιτ και ο Νίκ Κέιβ. Στην έκθεση με τίτλο «Thomas Houseago’s WE with Nick Cave & Brad Pitt», περιλαμβάνονται έργα γλυπτικής και κεραμικής και των δύο.

Η συλλογή της έκθεσης περιλαμβάνει εννέα, μικρού και μεγάλου μεγέθους δημιουργίες του Μπράντ Πιτ, μεταξύ άλλων ένα μπρούτζινο έργο που απεικονίζει τον Χαν Σόλο από την κινηματογραφική σειρά «Star Wars» και ένα μικροσκοπικό σπίτι από φλοιό δέντρων.

Saako näin sanoa, mutta menin vähän sekaisin, kun #BradPitt sanoi mulle hi @SaraHildenArt ovella? Ja mä vastasin, että hi ja katsoin silmiin. Olisi tietysti pitänyt sanoa: ”Exhibition was impressive and I especially liked your works.” Mutta minä vain hymyilin… #taide #kuvataide pic.twitter.com/1BJoSTCl6l