Ο Μεσαίωνας και το πως αυτός παρουσιάζεται με την σύγχρονη ματιά στην τέχνη, αναδεικνύεται μέσα από την έκθεση «The Fantasy of the Middle Ages» του μουσείο Getty. Εικονογραφημένα χειρόγραφα του Μεσαίωνα έναντι συγχρόνων έργων τέχνης που εμπνεύστηκαν από εκείνη την εποχή προβάλλονται στην σπάνια αυτή έκθεση.

Στο μουσείο παρουσιάζονται εννέα χειρόγραφα του Μεσαίωνα δίπλα σε έργα από το Los Angeles County Museum of Art, UCLA. Μεταξύ αυτών, ένα προσευχητάρι από το 1450 περίπου βρίσκει απόηχο στην τέχνη του Eyvind Earle για την «Ωραία Κοιμωμένη» του Ντίσνεϊ του 1959.

«Στόχος αυτής της έκθεσης είναι να αφηγηθεί μια εικαστική ιστορία του πώς αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται σε μεσαιωνικά παραδείγματα και πώς άλλαξαν στο διάβα των χρόνων και επικαλύφθηκαν με νέο πολιτιστικό και κοινωνικό νόημα για να καταλήξουν στη σύγχρονή μας εκδοχή για το τι ήταν ο Μεσαίωνας» είπε, μιλώντας στο Artnet News, η Larissa Grollemond, βοηθός επιμελήτρια στο Getty.

Πηγή έμπνευσης: Το «Game of Thrones»

Αφορμή για την ιδέα και για την οργάνωση της έκθεσης ήταν η πρωτοβουλία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «Getty of Thrones» του 2014, η οποία ανακεφαλαίωνε επεισόδια από τη σειρά «Game of Thrones» της HBO με εικόνες από τη μοναδική συλλογή μεσαιωνικών χειρογράφων του μουσείου.

Η συλλογή αυτή, εγκαινιάστηκε το 1983 για να βοηθήσει να γεφυρωθεί «το χρονολογικό χάσμα μεταξύ των αρχαιοτήτων και των έργων ζωγραφικής από την Αναγέννηση που είχε συλλέξει το Getty» σύμφωνα με την Grollemond.

Στην έκθεση παρουσιάζεται μια φωτογραφία του 1879 με λεζάντα «Stairway of Christ Church», της οποίας οι ομοιότητες με την είσοδο του Χόγκουαρτς στις ταινίες για τον Χάρι Πότερ είναι εντυπωσιακές· η «The Fantasy of the Middle Ages» συνεχίζει αυτή τη συζήτηση σε δύο αίθουσες και έξι τμήματα. «Υπάρχει μια ιδιαίτερα πολύπλοκη συνύφανση φαντασίας και ιστορίας σε αυτές τις σύγχρονες εκδοχές σχετικά με τον Μεσαίωνα» τόνισε η Larissa Grollemond.

Η έκθεση «The Fantasy of the Middle Ages» στο J. Paul Getty Museum ολοκληρώνεται στις 11 Σεπτεμβρίου, με πολλά εκθέματα να παρουσιάζονται και διαδικτυακά εδώ.