Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Μετά την αποβολή είχα μια άρνηση, δεν ήθελα να κάνω άλλο παιδί»

«Η δεύτερη εγκυμοσύνη ήρθε ξαφνικά, αλλά τελικά καταλάβαμε ότι το θέλαμε πάρα πολύ», εξομολογήθηκε ακόμα η γνωστή τραγουδίστρια
«Η αποβολή που είχα ήταν μια τραυματική εμπειρία», δήλωσε η Ελεάνα Παπαϊωάννου σε πρόσφατες δηλώσεις που παραχώρησε πριν φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της.

Η Ελεάνα Παπαϊωάννου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τη Λιλή Πυράκη και τα όσα είπε προβλήθηκαν την Τρίτη (26.05.2026). Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε για την εγκυμοσύνη της, την αποβολή που είχε στο παρελθόν και το άγχος που της δημιούργησε. 

«Είμαι στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης μου, είναι πολύ διαφορετικά από την πρώτη φορά. Η δεύτερη εγκυμοσύνη ήρθε ξαφνικά, αλλά τελικά καταλάβαμε ότι το θέλαμε πάρα πολύ», είπε αρχικά η Ελεάνα Παπαϊωάννου.

Η Ελεάνα Παπαϊωάννου δήλωσε στη συνέχεια: «Σε αυτή την εγκυμοσύνη έχω πιο πολύ άγχος, γιατί έχω τη γνώση του κινδύνου, με βοηθάει πολύ ο άντρας μου. Η κόρη μου ζητούσε αδελφάκι εδώ και έναν χρόνο».

Για την αποβολή που είχε παλαιότερα, η Ελεάνα Παπαϊωάννου απάντησε: «Η αποβολή που είχα ήταν κάτι στενάχωρο για εμάς, χαίρομαι που δεν το είπαμε στην κόρη μας, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσε. Λόγω αυτής της τραυματικής εμπειρίας πήγα στο άλλο άκρο, είχα μια άρνηση, δεν ήθελα να κάνω άλλο παιδί».

