Έλενα Παπαρίζου: Πάντα επιστρέφει το καλό, όταν δίνω φροντίδα, αυτό θα γυρίσει σε εμένα

Νέες δηλώσεις παραχώρησε η Έλενα Παπαρίζου και ερωτήθηκε για τις αρετές της ζωής, με αφορμή τη νέα ταινία μικρού μήκους «Το καλό επιστρέφει», που ερμήνευσε το ομώνυμο τραγούδι.

Η γνωστή τραγουδίστρια, που πρόσφατα πέρασε μία περιπέτεια με την υγεία της, μίλησε στο «Happy Day» και οι δηλώσεις της προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (23.01.2026). Μεταξύ άλλων, η Έλενα Παπαρίζου σημείωσε ότι πιστεύει στις καλές και θετικές σκέψεις.

«Πάντα επιστρέφει το καλό. Πιστεύω ότι όντως, όταν δίνω φροντίδα, αυτό θα επιστρέψει σε εμένα. Άρα πρέπει να είμαστε καλοί με το περιβάλλον», δήλωσε αρχικά η αγαπημένη καλλιτέχνιδα.

«Εννοείται το πιστεύω (σ.σ. στο ρητό “κάνε το καλό και ρίξ’ το στον γυαλό”). Και πιστεύω πάρα πολύ στις καλές και θετικές σκέψεις.

Ακόμα κι όταν – βέβαια σε όλους μας συμβαίνει – κάτι αρνητικό μπορεί να συμβεί και λίγο αργούμε να μπούμε λίγο σ’ αυτό το θετικό κλίμα για να μας αλλάξει την κατάσταση, αλλά πιστεύω το θετικό κυριαρχεί», πρόσθεσε στις δηλώσεις της, η Έλενα Παπαρίζου.

«Είμαι καλά, είμαι πάρα πολύ καλά δόξα τω Θεώ, απλά ήθελε λίγο παρακολούθηση όλο αυτό. Η υπερκόπωση είναι κακό πράγμα. Πρέπει όλοι να προσέχουμε, δηλαδή και η δουλειά είναι υγεία, αλλά…», είχε δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή της η Έλενα Παπαρίζου, μιλώντας για την περιπέτεια υγεία που πέρασε.