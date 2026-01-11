Η Έλενα Παπαρίζου αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπώρησε: Έπαθα υπερκόπωση

Η Έλενα Παπαρίζου μίλησε για πρώτη φορά για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε ξαφνικά πριν από μερικές εβδομάδες και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για μερικές ημέρες.

Η γνωστή τραγουδίστρια το μεσημέρι της Κυριακής (11.01.2026) βρέθηκε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού, μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο και δήλωσε ότι αυτό που έπαθε ήταν υπερκόπωση.

«Είμαι καλά, είμαι πάρα πολύ καλά δόξα τω Θεώ, απλά ήθελε λίγο παρακολούθηση όλο αυτό. Η υπερκόπωση είναι κακό πράγμα. Πρέπει όλοι να προσέχουμε, δηλαδή και η δουλειά είναι υγεία, αλλά…», εξομολογήθηκε η γνωστή τραγουδίστρια.

«Ήταν όλα μαζί. Πρόβες των παιδιών και είμαι και τελειομανής. Αυτό… Νομίζω ότι όλοι το έχουμε λίγο πολύ σε αυτή τη δουλειά μας, ότι θέλουμε όλα να είναι τακτοποιημένα και όχι για τον εαυτό μας μόνο, γιατί θέλουμε να είμαστε και εντάξει προς τους συναδέλφους μας, τους συνεργάτες μας, όλους» πρόσθεσε η Έλενα Παπαρίζου.

«Ήταν λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος αλλά οφείλω να πω, επίσης, στους γιατρούς μου και στους νοσηλευτές ένα μεγάλο ευχαριστώ», είχε πει η γνωστή καλλιτέχνιδα όταν επέστρεψε στο «The Voice», ύστερα από την περιπέτεια της υγείας της.