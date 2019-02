Ελένη Φουρέιρα: Με εσώρουχα και πιο hot από ποτέ στο νέο video clip της!

Together we «Triumph»! Μέσα από ένα uptempo single, που κυκλοφορεί μαζί με music video από την Panik Records, η Ελένη Φουρέιρα στέλνει, με τη φωνή και το δυναμισμό της, ένα ξεχωριστό μήνυμα σε όλες τις γυναίκες και, για ακόμα μία φορά, κατακτά τις καρδιές μας! Τη στιγμή που τα «Fuego» και «Tómame» παραμένουν σε ασταμάτητη τροχιά επιτυχίας εντός και εκτός Ελλάδας, η «βασίλισσα» της ελληνικής pop σκηνής, που συνεχίζει την πολύμηνη sold out ευρωπαϊκή της περιοδεία με επόμενο σταθμό την Ισλανδία, παρουσιάζει ένα αγγλόφωνο pop anthem σε μουσική Alex Leon και στίχους Andy Nicolas. Διαβάστε περισσότερα στο TLIFE