Ελένη Ράντου για Βασίλη Παπακωνσταντίνου: Μας χωρίζανε κάθε 3 μήνες, χωρίς να το ξέρουν μας κάνανε καλό

Ελένη Ράντου και Βασίλης Παπακωνσταντίνου κατάφεραν να ξεπεράσουν τις κρίσεις στον γάμο τους και πλέον είναι παντρεμένοι εδώ και 32 ολόκληρα χρόνια. Όπως ανέφερε η ηθοποιός σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Τάσο Τρύφωνος για την εκπομπή «Τετ α Τετ», τα κατά καιρούς δημοσιεύματα για «αναταράξεις» στον γάμο τους, μάλλον έκαναν καλό στο ζευγάρι. Τους έφεραν ακόμα πιο κοντά και τους έδεσαν περισσότερο.

Η Ελένη Ράντου αποκάλυψε πως ο γάμος τους δοκιμάστηκε σοβαρά τρεις φορές στο παρελθόν. Οι δυο τους όμως ξεπέρασαν τις κρίσεις και παρέμειναν μαζί, σταθερά δίπλα στο παιδί τους. Όπως ανέφερε η ηθοποιός, τόσο εκείνη όσο και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, έχουν πει ελάχιστα ψέματα ο ένας στον άλλο.

«Χωρίς να το ξέρουνε, μας έκαναν ένα καλό. Μας χωρίζανε κάθε τρεις μήνες. Αυτό έφτιαξε μια θολή εικόνα για το αν είμαστε μαζί ή όχι. Χωρίς να το θέλουνε, γιατί μάλλον το σκάνδαλο ψάχνανε, μας δημιούργησαν δύο ανεξάρτητες ιστορίες… Ήταν πολύ εύκολο ως γυναίκα και ως νεότερη να κολλήσω πάνω στην ιστορία του Βασίλη και να είμαι κολλημένη εκεί. Αλλά πάντα είναι ένας τεράστιος μύθος. Και όσο λατρεία μπορεί να έχεις σε έναν μύθο, τόσο δύσκολο είναι να ζεις με έναν μύθο».

Η Ελένη Ράντου μίλησε και για το ενδεχόμενο μιας τηλεοπτικής επιστροφής της σειράς «Κωνσταντίνου και Ελένης» με τον Χάρη Ρώμα, απαντώντας με χιουμορ: «Εγώ θα του πω να περιμένει λίγο να φτάσω στα ογδόντα. Στα ογδόντα θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον να ξανακάνουμε το “Κωνσταντίνου και Ελένης”. Να είμαστε δύο με τη μασέλα και την πατερίτσα και το πι και να το κάνουμε».

Αναφερόμενη στην ταινία “Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;” παραδέχθηκε πως δεν την έχει παρακολουθήσει ακόμη. «Δεν το είδα ρε γαμώτο. Είχα και ένα κράτημα, γιατί μου φαίνεται μια περίεργη νεκρανάσταση αυτή. Αλλά νίκησε η κούραση και την περιέργεια. Είχε ξεστρατίσει το πράγμα τόσο πολύ που δεν μου φάνηκε πολύ απότομο αυτό που συνέβη.

Είχαν τόσες έντονες διενέξεις ο Αλέξανδρος με τη Χρύσα, που το είδαμε να έρχεται πια το τέλος της σειράς. Και σε γύρισμα πάνω», είπε χαρακτηριστικά.

