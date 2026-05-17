Ελένη Ράντου: Όταν ήμουν μικρή έτρωγα πάρα πολύ bullying από όλα τα παιδιά

Η Ελένη Ράντου έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε σε όλη την πορεία της ζωής της.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν την Κυριακή (17.05.2026) καλεσμένη στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη. Η βόλτα της Ελένης Ράντου ξεκίνησε από το Αιγάλεω, τη γειτονιά όπου μεγάλωσε. Μάλιστα, θυμήθηκε τα παιδικά της χρόνια και τις εμπειρίες που τη σημάδεψαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σαν φυσιογνωμία ήμουν αγοροκόριτσο, μέσα μου ήμουν ένα πάρα πολύ φοβισμένο παιδί. Μια φορά βγήκα σ’ αυτόν τον δρόμο να παίξω μήλα και έσπασα το χέρι μου, ήμουν 14 χρονών περίπου. Φοβόμουν πάρα πολύ, γιατί αισθανόμουν πολύ καλά μέσα και διαβάζοντας», παραδέχθηκε, αρχικά, η αγαπημένη ηθοποιός.

«Είχα και πολύ αστιγματισμό εκ γενετής και φορούσα κάτι φοβερά γυαλιά τότε και έτρωγα πάρα πολύ bullying από όλα τα παιδιά. Πήγαιναν στο μπαλκόνι και μου φώναζαν “γυαλάκια”, “μυωπία”. Το τι κοροϊδία δηλαδή, ντρεπόμουν να βγω έξω», πρόσθεσε.

«Ο άνθρωπος είναι άγριο πλάσμα. Αλλά ποτέ δεν θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια σαν δυστυχισμένα. Τα θυμάμαι πολύ γλυκά, τους χρωστάω το ποια είμαι», συμπλήρωσε, επίσης, η Ελένη Ράντου στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη το απόγευμα της Κυριακής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα περιέγραψε και τη μοναδική φορά που την τράκαραν στη ζωή της και ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου ήταν ο σύζυγός της, Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

«Δεν έχω τρακάρει ποτέ, μόνο μια φορά με τον Βασίλη», ανέφερε.

«Το όνειρό μου ήταν όταν μεγαλώσω να ξυπνάω και να μπορώ να είμαι με το φανελάκι, να μην κρυώνω», είπε η Ελένη Ράντου σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.

Επίσης παραδέχτηκε ότι η δημοσιότητα τόσο της ίδιας όσο και του συζύγου της, δυσκόλεψε ιδιαίτερα την κόρη τους, Νικολέττα.

«Το ότι μας αναγνώριζαν στον δρόμο και η έλλειψη προσωπικού χώρου δυσκόλεψαν πολύ την κόρη μου», δήλωσε η Ελένη Ράντου.

Στη συνέχεια, η εκπομπή μεταφέρθηκε στα Εξάρχεια, τη γειτονιά όπου γεννήθηκε η αγάπη της για την υποκριτική και καλλιεργήθηκε η ιδιαίτερη κωμική ματιά που την κάνει να ξεχωρίζει και το ταξίδι ολοκληρώθηκε στα αγαπημένα της Χανιά, εκεί όπου, όπως είπε χαρακτηριστικά, βρίσκονται οι ρίζες της.