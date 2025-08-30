Συμβαίνει τώρα:
Ελεονώρα Μελέτη: Οι τρυφερές ευχές για την ονομαστική γιορτή της κόρης της, Αλεξάνδρας

Ελεονώρα Μελέτη
H Ελεονώρα Μελέτη / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Την ονομαστική της γιορτή έχει σήμερα, Σάββατο (30.08.2025) η μονάκριβη κόρη της Ελεονώρας Μελέτη και του Θοδωρή Μαροσούλη και υπερήφανη μητέρα θέλησε να στείλει τις ευχές της στη μικρούλα και δημοσίως.

Η η γνωστή παρουσιάστρια και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έκανε μία ανάρτηση στα stories της στο Instagram, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία της Αλεξάνδρας. Επίσης, η Ελεονώρα Μελέτη έγραψε την ετυμηγορία του ονόματος της κόρης της.

«Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν», έγραψε ακόμα η Ελεονώρα Μελέτη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

meleti
Η φωτογραφία που ανέβασε η Ελεονώρα Μελέτη

Μερικές ώρες αργότερα η Ελεονώρα Μελέτη θέλησε να ευχαριστήσει δημοσίως τους διαδικτυακούς της φίλους για τις ευχές που της έστειλαν για την Αλεξάνδρα.

«Φιλιά από την πανέμορφη Χίο. Τα λέμε σε λίγο στο Φεστιβάλ», έγραψε στην ανάρτησή της.

«Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Θα τις μεταφέρω στο Αλεξανδράκι, αύριο. Δυστυχώς δεν είμαστε μαζί», έγραψε ακόμα στην ίδια ανάρτηση, ευχαριστώντας τους πάντες για τα γλυκά τους λόγια.

