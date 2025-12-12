Συμβαίνει τώρα:
Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η τεράστια απώλεια κιλών, ο έρωτας με τον Νίκο Συρίγο και οι παραβάσεις

Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και ταλαντούχες καλλιτέχνιδες της γενιάς της, με πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό της και πολύ ταλέντο. Ωστόσο, εκτός από τις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας και εξαιτίας μίας παράβασης, καθώς πιάστηκε από την τροχαία να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ. 

Η γνωστή τραγουδίστρια πιάστηκε στην τσιμπίδα του νόμου, όπως αποκάλυψαν ο Δημήτρης Πώποτας και η Άρια Καλύβα την Τρίτη (12.12.2025) όταν οδηγούσε το μηχανάκι της στην οδό Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο έλεγχος της τροχαίας πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα, γύρω στις 03:00 και η 42χρονη Ελεωνόρα Ζουγανέλη είχε καταναλώσει περισσότερο αλκοόλ από ό,τι επιτρέπει ο νόμος για τα δίκυκλα.

Για την ακρίβεια, είχε καταναλώσει ποσότητα 0,15 αλκοόλ, σύμφωνα με την πρώτη μέτρηση και 0,15, σύμφωνα με τη δεύτερη μέτρηση, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ. Στα δίκυκλα το όριο είναι 0,10 που σημαίνει ότι η Ελεονώρα Ζουγανέλη ήταν πάνω από το όριο με αποτέλεσμα να της αφαιρεθεί το δίπλωμα για 60 ημέρες, να κοπεί διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ ενώ το μηχανάκι ακινητοποιήθηκε.

Η τεράστια απώλεια κιλών

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη είναι μία γυναίκα που έχει δώσει πολλές και μεγάλες μάχες στη ζωή της. Μία από αυτές ήταν με τη ζυγαριά της, καθώς σε νεαρή ηλικία υπήρξε υπέρβαρη. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια η τραγουδίστρια δείχνει να μην αντιμετωπίζει κανένα απολύτως πρόβλημα με το βάρος της στο παρελθόν δυσκολεύτηκε πολύ ώσπου να καταφέρει να αποκτήσει το σώμα που επιθυμούσε. Μάλιστα, όπως αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη σε νεαρή ηλικία έχασε 60 ολόκληρα κιλά. 

«Εγώ έχω χάσει τα πολλά μου κιλά, δηλαδή 60, στα 18 με 20 -τότε έχασα τα περισσότερα. Εγώ δεν ήμουν καλά με τα κιλά μου. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι μια χαρά, εγώ όχι. Με καταπίεζε πάρα πολύ αυτό το πράγμα, ένιωθα ότι είχα χάσει την αυτοπεποίθησή μου, την κίνηση που ήθελα να έχω, κάπως ένιωθα να με περιορίζει. Και έτσι μπήκα στη διαδικασία να το κάνω αυτό το πράγμα και θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για εμένα.

Έχω άγχος. Τώρα με το θέατρο έχασα μερικά κιλά παραπάνω και χάρηκα πάρα πολύ. Νιώθω καλά τώρα. Θεωρώ ότι ο καθένας πρέπει να έχει την εικόνα που θέλει», είχε δηλώσει η Ελεωνόρα Ζουγανέλη στην εκπομπή των Rainbow Mermaids στο YouTube.

«Έχω πέσει θύμα body shaming και δεν μου άρεσε καθόλου. Αυτός που το κάνει νομίζω δεν έχει συνείδηση. Παρά το ότι αν κάποιος με προσβάλλει συνήθως ντρέπομαι και δεν απαντάω, αλλά τότε είχα απαντήσει, και είχα απελευθερωθεί. Ήμουν 19 ετών και άκουσα κάτι πάρα πολύ άσχημο. Και λέω “συγγνώμη, σε ενόχλησα;”. Μετά από αυτό νομίζω ότι το ξεπέρασα», είχε εξομολογηθεί ακόμα στην ίδια συνέντευξη. 

Ελεωνόρα Ζουγανέλη
Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έδωσε μεγάλη μάχη με το περιττό της βάρος / NDP PHOTO
Ελεωνόρα Ζουγανέλη
H Ελεωνόρα Ζουγανέλη έχει πάντα στο πλευρό της τους γονείς της, Γιάννη Ζουγανέλη και Ισιδώρα Σιδέρη / NDP PHOTO

«Χρειάστηκα δύο χρόνια τουλάχιστον. Συνέχισα και μετά να προσέχω. Προσπαθώ να συντηρούμαι στα κιλά που με κάνουν να νιώθω καλά. Ήθελε τεράστια πειθαρχία για να τα χάσω, αλλά όντως άλλαξε η ζωή μου. Ένιωσα καλύτερα και άρχισαν να μου αρέσουν άλλες γεύσεις. Φυσικά και άλλαξε η ψυχολογία μου. Ήταν κάτι που ήθελα πολύ. Το έλεγα πολλές φορές στον εαυτό μου και κάποια στιγμή έγινε το κλικ», είχε δηλώσει στο περιοδικό Vita.

Ελεωνόρα Ζουγανέλη
H Ελεωνόρα Ζουγανέλη είναι περήφανη που κατάφερε να μεταμορφώσει το σώμα της / NDP PHOTO

Ο μεγάλος έρωτας με τον Νίκο Συρίγο

Μετά το διαζύγιό της από τον γνωστό δικηγόρο Σπύρο Δημητρίου, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη βρήκε ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο που έμπειρου δημοσιογράφου Νίκου Συρίγου. Οι δυο τους έγιναν ζευγάρι πριν από περίπου 1,5 χρόνο και από τότε ζουν ευτυχισμένοι μαζί. Ωστόσο, λίγο καιρό νωρίτερα είχαν κάνει την εμφάνισή τους τα πρώτα δημοσιεύματα που μαρτυρούσαν τη σχέση τους. Οι φήμες περί έρωτα επιβεβαιώθηκαν από τις κοινές τους εμφανίσεις που ακολούθησαν τους επόμενους μήνες.

Η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση της Ελεωνόρας Ζουγανέλη και του Νίκου Συρίγου ως ζευγάρι έγινε στις Απριλίου του 2023.

Η πρώτη δήλωση της τραγουδίστριας που επιβεβαίωσε ξεκάθαρα τη σχέση της με τον δημοσιογράφο έγινε σε συνέντευξή της στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Dot», τον Νοέμβριο του 2023.

«Είμαι ερωτευμένη και είμαι μια χαρά αυτή την περίοδο», είχε πει λακωνικά η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Επίσης, έναν χρόνο αργότερα, τον Νοέμβριο του 2024 το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του και έμεινε κάτω από την ίδια στέγη. 

«Ο Νίκος είναι εκφραστικός και δημόσια. Εγώ δεν είμαι έτσι, δε μου αρέσει να λέω δημόσια αυτά που αισθάνομαι. Όταν μου αρέσει να το κάνω, το κάνω με τη μουσική και τα τραγούδια που επιλέγω. Έχω αυτό το δώρο να μπορώ να εξωτερικεύω αυτά που νιώθω μέσα από τα τραγούδια μου.

Ο Νίκος ίσως επειδή δεν έχει τη μουσική, μάλλον έχει την ανάγκη να είναι πιο εκφραστικός. Νιώθω αμήχανα κάποιες φορές με αυτά που λέει για εμένα, προτιμώ να τα ακούω ιδιωτικά. Νιώθω αμηχανία να ακούω λόγια πολύ καλά για μένα όπως και όταν ακούω πολύ κακά. Φυσικά και αισθάνομαι ότι ο Νίκος νιώθει όμορφα πράγματα για μένα αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να είμαστε μαζί.

Με τον Νίκο ένιωσα πολύ καλά από την αρχή. Έδειξε πολύ μεγάλο σεβασμό σε μένα και όλο μου τον κόσμο και τον χώρο. Φυσικά και ξέρω ότι ο Νίκος αισθάνεται πολύ όμορφα πράγματα για μένα. Δε θα μπορούσαμε να είμαστε μαζί αν δεν…», είχε δηλώσει για τη σχέση της με τον Νίκο Συρίγο η Ελεωνόρα Μελέτη στην εκπομπή «Τετ-α-τετ».

Ελεωνόρα Ζουγανέλη
H Ελεωνόρα Ζουγανέλη και ο Νίκος Συρίγος / NDP PHOTO

«Τώρα η σχέση με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη με αλλάζει. Είναι ένας άνθρωπος που σου ανοίγει το μυαλό. Όσο περνάει ο καιρός και περνάω χρόνο μαζί της, αλλάζω σαν άνθρωπος. Παλιά δεν έμπαινα στα παπούτσια των άλλων, αλλά τώρα το κάνω. Όταν ακούω αρνητικά σχόλια για την Ελεωνόρα θυμώνω πολύ», είχε αναφέρει ο Νίκος Συρίγος σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Η δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού χωρίς κράνος

Τον Σεπτέμβριο του 2025, δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες της Ελεωνόρας Ζουγανέλη και του Νίκου Συρίγου να κάνουν βόλτα με βέσπα χωρίς να φορούν κράνος, γεγονός που προκάλεσε αίσθηση. Μάλιστα, μεταξύ άλλων σε αυτήν την είδηση αντέδρασε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Καταρχήν εύχομαι στην κα Ζουγανέλη και στον κο Συρίγο να είναι πάντα αγαπημένοι και ευτυχισμένοι. Επειδή όμως είναι δημόσια πρόσωπα και οι συνήθειες τους μπορούν να επηρεάσουν και άλλους ανθρώπους, να τηρούν το νόμο και να φορούν στις μετακινήσεις τους πάντα κράνος.

Το Υπουργείο Υγείας έχει κάνει καμπάνια για αυτό, έχει προκαλέσει συζήτηση στη Βουλή και έχει εισηγηθεί αυστηρούς νόμους. Όχι για να τιμωρήσουμε κάποιον αλλά διότι οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να σώζουμε ζωές. Κάθε μέρα, νέοι κυρίως άνθρωποι, είτε σκοτώνονται είτε τραυματίζονται πολύ σοβαρά, επειδή απλά δεν φορούσαν κράνος. Τα περισσότερα κρεβάτια ΜΕΘ από τροχαία καταλαμβάνονται από ανθρώπους που δεν θα κατέληγαν εκεί εάν δεν έδειχναν τόσο ανεύθυνη συμπεριφορά. Θα παρακαλούσα λοιπόν αυτούς τους δύο νέους και διάσημους ανθρώπους, να μας βοηθήσουν φορώντας πάντα το κράνος τους, να παρακινήσουμε και άλλους να το φορούν. Είμαι βέβαιος ότι συμφωνούν μαζί μου έστω σε αυτό», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Twitter.

Μερικές ημέρες αργότερα, ο Νίκος Συρίγος κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός όταν ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. 

«Εγώ δεν θα ρίξω νερό στον μύλο της βλακείας. Όλοι κάνουμε μία δουλειά σε αυτή τη χώρα, και ο Άδωνις Γεωργιάδης κάνει τη δική του. Δεν χρειαζόμαστε κανέναν μπαμπούλα για να φορέσουμε κράνος το κάνουμε για τον εαυτό μας. Κάνουμε πάντα αυτό που πρέπει και αυτή ήταν μια ειδική περίπτωση για 10 μέτρα».

Ελεωνόρα Ζουγανέλη
H Ελεωνόρα Ζουγανέλη με τον σύντροφό της της ώρα που φτάνει με τη βέσπα της, χωρίς κράνος / NDP PHOTO

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: «Είμαι πάρα πολύ αυστηρή με όλους και το έχω πληρώσει με στρες και λάθος επιλογές»

Η γνωστή τραγουδίστρια το πρωί της Κυριακής (16.11.2025), μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ1 αναφέρθηκε σε όλα, υπογραμμίζοντας ότι είναι ένας πολύ αυστηρός άνθρωπος. 

«Στο 99% της ζωής μου λειτουργώ ως ευαίσθητη, ως δυναμική μπορώ να πω ότι είναι πολύ λιγότερες οι στιγμές. Αυτό που μου λένε οι άλλοι, αλλά έχω αρχίσει να το αναγνωρίζω και εγώ, είναι ότι στη σκηνή φαντάζω πολύ δυναμική. Κάποιες φορές τυχαίνει να το συνειδητοποιήσω στη σκηνή, κάποιες άλλες βλέπω την παρουσία μου αφού κατέβω, αλλά γενικά νομίζω ότι η ευαισθησία μου με έχει οδηγήσει», τόνισε, αρχικά, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

«Είμαι πάρα πολύ αυστηρή με όλους, γιατί άμα είσαι με τον εαυτό σου παίρνει σβάρνα και άλλα πράγματα. Την έχω πληρώσει αυτή την αυστηρότητα με πολύ στρες και λάθος επιλογές γιατί, όταν είσαι στρεσαρισμένος, κάνεις επιλογές που με έχουν δυσκολέψει ή που δεν κύλησαν το ίδιο εύκολα με το αν ήμουν ψύχραιμη. Κυρίως αυτό, η πολλή αυστηρότητα με έχει κάνει να μην μπορώ να ευχαριστηθώ πράγματα που έχουν έρθει», πρόσθεσε η τραγουδίστρια στο μαγκαζίνο της δημόσιας τηλεόρασης.

«Ναι, άμα είσαι αυστηρός, πολλά πράγματα τα προσπερνάς. Έχω κάνει προσπάθεια για να ζω τη στιγμή αλλά ακόμη, πολλές φορές, δεν την ζω», δήλωσε ακόμα η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
