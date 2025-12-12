Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η τεράστια απώλεια κιλών, ο έρωτας με τον Νίκο Συρίγο και οι παραβάσεις

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και ταλαντούχες καλλιτέχνιδες της γενιάς της, με πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό της και πολύ ταλέντο. Ωστόσο, εκτός από τις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας και εξαιτίας μίας παράβασης, καθώς πιάστηκε από την τροχαία να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η γνωστή τραγουδίστρια πιάστηκε στην τσιμπίδα του νόμου, όπως αποκάλυψαν ο Δημήτρης Πώποτας και η Άρια Καλύβα την Τρίτη (12.12.2025) όταν οδηγούσε το μηχανάκι της στην οδό Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο έλεγχος της τροχαίας πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα, γύρω στις 03:00 και η 42χρονη Ελεωνόρα Ζουγανέλη είχε καταναλώσει περισσότερο αλκοόλ από ό,τι επιτρέπει ο νόμος για τα δίκυκλα.

Για την ακρίβεια, είχε καταναλώσει ποσότητα 0,15 αλκοόλ, σύμφωνα με την πρώτη μέτρηση και 0,15, σύμφωνα με τη δεύτερη μέτρηση, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ. Στα δίκυκλα το όριο είναι 0,10 που σημαίνει ότι η Ελεονώρα Ζουγανέλη ήταν πάνω από το όριο με αποτέλεσμα να της αφαιρεθεί το δίπλωμα για 60 ημέρες, να κοπεί διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ ενώ το μηχανάκι ακινητοποιήθηκε.

Η τεράστια απώλεια κιλών

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη είναι μία γυναίκα που έχει δώσει πολλές και μεγάλες μάχες στη ζωή της. Μία από αυτές ήταν με τη ζυγαριά της, καθώς σε νεαρή ηλικία υπήρξε υπέρβαρη. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια η τραγουδίστρια δείχνει να μην αντιμετωπίζει κανένα απολύτως πρόβλημα με το βάρος της στο παρελθόν δυσκολεύτηκε πολύ ώσπου να καταφέρει να αποκτήσει το σώμα που επιθυμούσε. Μάλιστα, όπως αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη σε νεαρή ηλικία έχασε 60 ολόκληρα κιλά.

«Εγώ έχω χάσει τα πολλά μου κιλά, δηλαδή 60, στα 18 με 20 -τότε έχασα τα περισσότερα. Εγώ δεν ήμουν καλά με τα κιλά μου. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι μια χαρά, εγώ όχι. Με καταπίεζε πάρα πολύ αυτό το πράγμα, ένιωθα ότι είχα χάσει την αυτοπεποίθησή μου, την κίνηση που ήθελα να έχω, κάπως ένιωθα να με περιορίζει. Και έτσι μπήκα στη διαδικασία να το κάνω αυτό το πράγμα και θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για εμένα.

Έχω άγχος. Τώρα με το θέατρο έχασα μερικά κιλά παραπάνω και χάρηκα πάρα πολύ. Νιώθω καλά τώρα. Θεωρώ ότι ο καθένας πρέπει να έχει την εικόνα που θέλει», είχε δηλώσει η Ελεωνόρα Ζουγανέλη στην εκπομπή των Rainbow Mermaids στο YouTube.

«Έχω πέσει θύμα body shaming και δεν μου άρεσε καθόλου. Αυτός που το κάνει νομίζω δεν έχει συνείδηση. Παρά το ότι αν κάποιος με προσβάλλει συνήθως ντρέπομαι και δεν απαντάω, αλλά τότε είχα απαντήσει, και είχα απελευθερωθεί. Ήμουν 19 ετών και άκουσα κάτι πάρα πολύ άσχημο. Και λέω “συγγνώμη, σε ενόχλησα;”. Μετά από αυτό νομίζω ότι το ξεπέρασα», είχε εξομολογηθεί ακόμα στην ίδια συνέντευξη.