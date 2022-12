Την αποχώρησή του από το Twitter ανακοίνωσε ο διάσημος μουσικός Έλτον Τζον, κατηγορώντας τον Έλον Μασκ και κάνοντας λόγο για μια ανεξέλεγκτη παραπληροφόρηση.

Σημειώνεται ότι η απόφαση του Έλτον Τζον έρχεται μετά τη δήλωση του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ ότι θα χορηγήσει «γενική αμνηστία» για όλους τους ανεσταλμένους λογαριασμούς.

Ο 75χρονος Βρετανός μουσικός μπαίνει και αυτός πλέον στη μακρά λίστα των διάσημων – όπως το μοντέλο Τζίτζι Χαντίντ , η σεναριογράφος Σόντα Ράιμς και ο πρώην κιθαρίστας των White Stripes Τζακ Γουάιτ, που εγκατέλειψαν πρόσφατα το Twitter. Ανάμεσα στους λογαριασμούς που έχουν ανασταλεί στο Twitter και θα μπορούν να επιστρέψουν περιλαμβάνονται οι Στηβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, η ακροδεξιά σχολιαστής του Ηνωμένου Βασιλείου, Κέιτι Χόπκινς, ο Ντέιβιντ Ντιουκ, ο πρώην «Μέγας Μάγος» της Κου Κλουξ Κλαν και ο ράπερ Κάνιε Γουέστ.

«Σε όλη μου τη ζωή προσπάθησα να χρησιμοποιώ τη μουσική για να φέρω τους ανθρώπους κοντά. Ωστόσο, με λυπεί να βλέπω πώς η παραπληροφόρηση χρησιμοποιείται τώρα για να διχάσει τον κόσμο μας» έγραψε ο Βρετανός μουσικός.

«Αποφάσισα να μην χρησιμοποιώ πλέον το Twitter, δεδομένης της πρόσφατης αλλαγής πολιτικής που θα επιτρέψει στην παραπληροφόρηση να ανθίσει ανεξέλεγκτα», έγραψε ο Έλτον Τζον στους 1,1 εκατομμύρια ακόλουθούς του στο Twitter και είπε «αντίο».

All my life I’ve tried to use music to bring people together. Yet it saddens me to see how misinformation is now being used to divide our world.



I’ve decided to no longer use Twitter, given their recent change in policy which will allow misinformation to flourish unchecked.