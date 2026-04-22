Έμιλι Χαρτ: MAGA influencer αποδείχθηκε ότι ήταν AI – Ο 22χρονος φοιτητής Ιατρικής πίσω από την απάτη και τα εκατομμύρια

Μια από τις πιο γνωστές MAGA influencers στο Instagram αποδείχθηκε τελικά ότι δεν υπήρχε ποτέ: η «Έμιλι Χαρτ» ήταν ένα πλήρως πρόσωπο, δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη από έναν 22χρονο άνδρα στην Ινδία, ο οποίος φέρεται να κέρδισε χιλιάδες δολάρια εκμεταλλευόμενος τη δημοφιλία της.

Σύμφωνα με τη New York Post και το WIRED, η ψεύτικη influencer είχε συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες ακόλουθους, ποστάροντας πατριωτικό, έντονα συντηρητικό περιεχόμενο και εικόνες που την παρουσίαζαν ως νεαρή, ελκυστική γυναίκα με έντονη πολιτική ταυτότητα υπέρ του MAGA. Ο λογαριασμός απογειώθηκε και η Έμιλι Χαρτ απέκτησε 10.000 ακολούθους μέσα σε έναν μήνα.

Ο δημιουργός της, που αυτοαποκαλείται «Sam», φοιτητής ιατρικής στην Ινδία, περιέγραψε δημιούργησε τον χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το Gemini AI της Google για να στήσει ένα ολοκληρωμένο «ψηφιακό πρόσωπο», σχεδιασμένο ειδικά για να απευθύνεται σε συντηρητικό κοινό στις ΗΠΑ. Όπως είπε, το σύστημα AI τον καθοδήγησε ακόμη και στο ότι το συγκεκριμένο κοινό έχει μεγαλύτερη εμπλοκή και οικονομική ανταπόκριση.

A viral pro-Trump (MAGA) influencer named Emily Hart turned out to be entirely AI-generated, created by a 22-year-old medical student in India.



He used tools like Google Gemini to design a persona targeting conservative audiences, quickly gaining millions of views and thousands… pic.twitter.com/felz75oJAq — Clash Report (@clashreport) April 22, 2026

Η «Έμιλι Χαρτ» παρουσιαζόταν ως νοσηλεύτρια με έντονη παρουσία στα social media και αναρτήσεις που έπαιζαν στα άκρα της πολιτικής πόλωσης, από υπέρ της οπλοκατοχής έως σκληρές θέσεις κατά της μετανάστευσης και των αμβλώσεων. Το περιεχόμενό της έγινε γρήγορα viral.

Ο δημιουργός της παραδέχθηκε ότι η διαδικασία απαιτούσε ελάχιστο χρόνο καθημερινά, ενώ τα έσοδα από διαφημιστικά λινκς και συνδρομητικές πλατφόρμες έφτασαν γρήγορα σε υψηλά επίπεδα για τα δεδομένα ενός φοιτητή.

Ωστόσο, μετά τις αποκαλύψεις, οι λογαριασμοί της «Έμιλι Χαρτ» κατέβηκαν από το Instagram και το Facebook για παραπλανητική δραστηριότητα.

Ο φοιτητής ιατρικής πρόσθεσε ότι έτσι κι αλλιώς θα σταματούσε να δημοσιεύει περιεχόμενο με την Έμιλι Χαρτ. «Δεν νιώθω ότι εξαπατούσα τον κόσμο», είπε. Αντίθετα, ελπίζει πλέον να επικεντρωθεί στις σπουδές του στην ιατρική σχολή.