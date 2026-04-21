Eminem: Η ανάρτησή του για τα 18 χρόνια νηφαλιότητας

Ο Eminem στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ανέβασε μια φωτογραφία από «κέρμα νηφαλιότητας της 18ης επετείου» που έλαβε από τους Ανώνυμους Αλκοολικούς για τον εθισμό του στα ναρκωτικά.

Το 18χρονο ταξίδι του Eminem προς τη νηφαλιότητα ξεκίνησε στα πρόθυρα του θανάτου από τον εθισμό του στα ναρκωτικά. Το 2007, παραλίγο να πεθάνει αφού κατάπιε μια σχεδόν θανατηφόρα δόση μεθαδόνης. Εκείνη την εποχή, οι γιατροί διέγνωσαν ότι είχε καταναλώσει το ισοδύναμο τεσσάρων σακουλών ηρωίνης, χαρακτηρίζοντας την επιβίωσή του «θαύμα».

Μόλις άκουσε τα νέα, ο μικρότερος αδελφός του Eminem, Νέιθαν Μάδερς σχολίασε: «Είμαι τόσο περήφανος για τον αδελφό μου», επευφημώντας για την ακλόνητη αποφασιστικότητά του, ενώ οι θαυμαστές κατέκλυσαν την ανάρτηση με μηνύματα όπως: «Είσαι ο ήρωάς μου» και «Το ταξίδι σου είναι πραγματικά εμπνευστικό».

Σε προηγούμενες συνεντεύξεις, ο Eminem ομολόγησε: «Συνήθιζα να παίρνω 10 με 20 χάπια Vicodin καθημερινά, πνιγόμενος σε ναρκωτικά όπως Valium και Ambien». Στο αποκορύφωμα του εθισμού του, το βάρος του εκτοξεύτηκε στα 230 λίβρες (περίπου 104 κιλά), αλλά αφού μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης το 2008, ανέκτησε την υγεία του μέσω της άσκησης και του τρεξίματος, αντικαθιστώντας τα ναρκωτικά με σωματική δραστηριότητα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Eminem γιόρτασε πρόσφατα το γεγονός ότι έγινε παππούς δύο φορές. Η υιοθετημένη κόρη του, Alaina Scott, ανακοίνωσε στις 14 ότι γέννησε την πρώτη της κόρη, Scott Marie Mathers. Νωρίτερα, τον Μάρτιο του περασμένου έτους, η βιολογική του κόρη Hailie Jade καλωσόρισε έναν γιο, καθιστώντας τον Eminem παππού σε δύο εγγόνια και ξεκινώντας ένα δεύτερο κεφάλαιο της ζωής.

Ο Eminem έγινε πρόσφατα για δεύτερη φορά παππούς.