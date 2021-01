Το εμβόλιο κατά του κορονοϊού έκανε ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ. Βρέθηκε στο γήπεδο των Ντότζερς και έκανε εμβολιασμό drive – through.

Ο Αρνι, ήταν ενθουσιασμένος και ανέβασε και το βίντεο στο ίντερνετ και μάλιστα είπε την επική ατάκα από την ταινία του: «Come with me if you want to live».

Και η πρωτότυπη επική σκηνή