Εριέττα Κούρκουλου και Βύρων Βασιλειάδης βάφτισαν τον μικρότερο γιο τους – Οι πρώτες εικόνες

Τα χρήματα που θα συγκεντρώσει το ζευγάρι από το μυστήριο θα τα διαθέσει για τη στήριξη των παιδιών της Γάζας
Εριέττα Κούρκουλου, Βύρων Βασιλειάδης, γιος
Η Εριέττα Κούρκουλου με τον Βύρωνα Βασιλειάδη και τον γιο τους

Τον μικρότερο γιο τους βάφτισαν η Εριέττα Κούρκουλου και ο Βύρων Βασιλιδειάδης σε μία λιτή τελετή που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (30.08.2025) στο νησί της Πάρου.

Το ζευγάρι επέλεξε να τελεστεί το μυστήριο στο νησάκι της Αγίας Καλής στη Νάουσα και η Εριέττα Κούρκουλου με τον Βύρωνα Βασιλειάδη επέλεξαν να δώσουν στον γιο τους το όνομα Λέων.

Η βάφτιση έλαβε χώρα σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ το χρώμα που κυριάρχησε ήταν το μπλε. Μάλιστα, το ζευγάρι γνωστοποίησε στους λίγους και εκλεκτούς καλεσμένους ότι τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν πρόκειται να δοθούν για να την υποστήριξη των παιδιών της Γάζας και των οικογενειών τους.

«Αγαπητοί συγγενείς και φίλοι,

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τη βάπτιση του μικρού Λέοντα θα διατεθούν για την υποστήριξη παιδιών και οικογενειών στη Γάζα.
Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας,

Βύρων και Εριέττα», έγραφε ένα σημείωμα, που κοινοποίησε και στον λογαριασμό της στο Instagram η Εριέττα Κουρκούλου.

Το σημείωμα στους καλεσμένους του μυστηρίου
Το σημείωμα στους καλεσμένους του μυστηρίου

Σημειώνεται ότι η Εριέττα Κούρκουλου και ο Βύρων Βασιλειάδης παντρεύτηκαν το 2020 στην παραλία Αγράρι στη Μύκονο. Πριν από περίπου τρία χρόνια γεννήθηκε ο πρώτος τους γιος, ο Νίκος και τον προηγούμενο Δεκέμβριο ήρθε στον κόσμο ο μικρός Λέων.

Εριέττα Κούρκουλου
Το χτένισμα της Εριέττας Κούρκουλου για τη βάφτιση του γιου της
 

«Αγαπημένο μου 31 – Ευχαριστώ για κάθε στιγμή που μου χάρισες – κάθε μάθημα, κάθε αγκαλιά, κάθε φορά που άκουσα την λέξη “μαμά”, κάθε φορά που ένα χεράκι τόσο δα τυλίχτηκε γύρω από το δάκτυλό μου, κάθε ευχή που έλαβα από ανθρώπους που αγαπώ αλλά και αγνώστους που με εκτίμησαν! Αισθάνομαι γεμάτη, απερίγραπτα τυχερή και βαθιά ευτυχισμένη. 32 είμαι έτοιμη», είχε γράψει στο Instagram η Εριέττα Κούρκουλο, κάνοντας απολογισμό την ημέρα των γενεθλίων του.

