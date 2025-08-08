Η Εριέττα Κούρκουλου έγινε 32 και έκανε απολογισμό: «Αισθάνομαι γεμάτη, απερίγραπτα τυχερή και βαθιά ευτυχισμένη»

Γενέθλια έχει σήμερα, Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025 η Εριέττα Κούρκουλου και θέλησε να κάνει δημοσίως έναν προσωπικό απολογισμό του χρόνου πέρασε, αποκαλύπτοντας συγχρόνως ότι έγινε 32 ετών.

Η κόρη της Μαριάννας Λάτση και του αξέχαστου Νίκου Κούρκολου, θέλησε να εκφράσει τα υπέροχα συναισθήματά της, τονίζοντας ότι ο τελευταίος χρόνος της χάρισε πολλά μαθήματα. Μέσα στην προηγούμενη χρονιά, η Εριέττα Κούρκουλου έγινε μητέρα για δεύτερη φορά, καθώς στις 10 Δεκεμβρίου του 2024 έφερε στον κόσμο τον δεύτερο γιο της.

«07.08.25 Ευλογημένη απλά!

Αγαπημένο μου 31 – Ευχαριστώ για κάθε στιγμή που μου χάρισες – κάθε μάθημα, κάθε αγκαλιά, κάθε φορά που άκουσα την λέξη “μαμά”, κάθε φορά που ένα χεράκι τόσο δα τυλίχτηκε γύρω από το δάκτυλό μου, κάθε ευχή που έλαβα από ανθρώπους που αγαπώ αλλά και αγνώστους που με εκτίμησαν! Αισθάνομαι γεμάτη, απερίγραπτα τυχερή και βαθιά ευτυχισμένη.

32 είμαι έτοιμη», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση.

Παράλληλα, μοιράστηκε μία σειρά από φωτογραφίες από τα όσα βίωσε τον τελευταίο χρόνο.

Σημειώνεται ότι πριν από μερικές ημέρες η Εριέττα Κούρκουλου είχε ανεβάσει υλικό από τις διακοπές της με τον Βύρωνα Βασιλειάδη στην Πάρο. Μαζί τους ήταν φυσικά και τα δύο τους παιδιά, ο Νίκος και ο Λέων.