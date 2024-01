Με μια νέα παρουσία στο χώρο της μόδας ξεκινάει η εβδομάδα μόδας στο Παρίσι. Ο Φάρελ Γουίλιαμς εμφανίζεται ως το νέο πρόσωπο στον χώρο της ανδρικής μόδας.

Πίσω του αφήνει προσωρινά τουλάχιστον την χιπ χοπ σκηνή ο Φάρελ Γουίλιαμς για να πρωταγωνιστήσει στον θεαματικό χώρο της μόδας και συγκεκριμένα στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι.

Την καριέρα του στην μόδα ξεκίνησε ο τραγουδιστής με τον οίκο Louis Vuitton ο οποίος, με έσοδα 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, πέρυσι υποδέχθηκε τον Pharrell Williams ως τον νέο δημιουργικό διευθυντή του.

Ο σταρ της hip-hop διοργανώνει την δεύτερη επίδειξη μόδας στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, μετά το ντεμπούτο του το περασμένο καλοκαίρι, όταν κατέλαβε ολόκληρη τη Νέα Γέφυρα, την έβαψε χρυσή και υποδέχθηκε πρωτοκλασάτους καλεσμένους.

