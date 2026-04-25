Ευαγγελία Πλατανιώτη: «Μια φορά είχα βγει, είχα πιει και πήγα για προπόνηση, ένιωθα ότι πεθάνω»

Η Ευαγγελία Πλατανιώτη μπορεί να είναι μία από τις πιο πετυχημένες Ελληνίδες αθλήτριες, δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχει κάνει και εκείνη κάποιες… τρέλες κατά τη διάρκεια της ζωής της.

Η πρωταθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης, Ευαγγελία Πλατανιώτη ήταν καλεσμένη «Στην αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της Παρασκευής 24 Απριλίο και όπως είπε, είχε τύχει στο παρελθόν να βγει, να πιεί και να πάει κατευθείαν για προπόνηση, με αποτέλεσμα να αισθάνεται πως θα πέθαινε.

«Έχουμε στερηθεί πάρα πολλά, αλλά είναι επιλογή μας. Δεν με πίεσε κανείς να το κάνω αυτό. Το επέλεγα γιατί για μένα πιο σημαντικό ήταν το να βελτιωθώ και να πετύχω το στόχο μου στο άθλημά μου. Εννοείται ότι δεν πήγαινα στις εκδρομές με τα άλλα παιδιά στο σχολείο», ανέφερε.

Όταν ο Φάνης Λαμπρόπουλος τη ρώτησε εάν έχει κάνει ποτέ κάποια μεγάλη τρέλα, απάντησε: «Έχει συμβεί σαν παιδί κι εγώ να βγω και να πιω λίγο παραπάνω, αλλά γενικά δεν έπινα. Ήμουν πολύ ξενέρωτη. Η πιο μεγάλη τρέλα που έχω κάνει ως αθλήτρια, ήταν ότι είχα βγει, είχα γυρίσει στις 7 το πρωί και στις 8 είχα προπόνηση.

Είχα πιεί κιόλας, και πήγα στην προπόνηση και λέω “τώρα θα πεθάνω”. Είπα στην προπονήτριά μου ότι είχα βγει και είχα ξενυχτήσει γιατί γιόρταζε η αδερφή μου και της είπα να μην με κουράσει. Μια που της το είπα, μια που με πέθανε. Αλλά, για κάποιο λόγο ήμουν και πάρα πολύ καλή. Είχα πολύ υπερένταση. Τώρα δε θα το έκανα με τίποτα αυτό».

Στη συνέχεια, η Ευαγγελία Πλατανιώτη περιέγραψε μία ημέρα της, εξηγώντας: «Κάνω 8 ώρες προπόνηση την ημέρα», ενώ μετά την προπόνηση βλέπει τα βίντεο από αυτή για να δει τι μπορεί να βελτιώσει. Το γεγονός αυτό καθιστά δύσκολο να υπάρχει πολύς χρόνος για προσωπική ζωή, παρόλα αυτά, η ίδια θεωρεί ότι όταν υπάρχει θέληση όλα γίνονται.

«Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι δίπλα σου που να μπορούν να καταλάβουν το όνειρό σου. Είναι δύσκολο, και για τους δυο είναι δύσκολο. Αν όμως υπάρχει θέληση, το βρίσκεις κάπως», είπε.