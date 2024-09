Εύη Δαέλη: Πένθος για την ηθοποιό – Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της

Στο «σκοτάδι» έχει βυθιστεί η ηθοποιός Εύη Δαέλη, και η οικογένειά της, από την απώλεια του πατέρα της.

Η Εύη Δαέλη, που έγινε γνωστή από τον ρόλο της «Φίφης» στην τηλεοπτική σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί», πενθεί το χαμό του αγαπημένου της προσώπου και το μοιράστηκε στο προφίλ της στο Instagram.

«Για τους αγαπημένους του που θέλουν να τον αποχαιρετήσουν» έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός, βάζοντας στην ανάρτηση μία φωτογραφία του μπαμπά της.

«Αγαπηλενιο μου, καραμελενιο μου.

«(…) Ο πονος μου και το κενο που εχω στην ψυχη μου ειναι βουνο, μου αρκει ομως να ξερω πως εσυ δεν πονας πια. Αδικος ο κοσμος που ζουμε και πολυ λιγος για το μεγαλειο σου.

Ο πατερας μου καμία μαχη δεν εχασε, ο πατερας μου βγήκε νικητής, γιατί μέχρι τελευταία στιγμή παλεύει. Ο πατέρας μου είναι πατέρας πολλών, και μεγαλύτερη τιμή από το να είμαι κόρη του δεν έχω. Always and forever, you and me», έγραψε συγκινημένη.

Παράλληλα, δημοσίευσε και μια τρυφερή φωτογραφία από το παρελθόν, με τον πατέρα της να την κρατά στην αγκαλιά του όταν εκείνη ήταν μωρό.

Η ηθοποιός, ενημέρωσε πως η κηδεία του θα γίνει αύριο Πέμπτη (26.09.2024) στον Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αιγάλεω.