Εύη Δρούτσα για Marseaux: Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει περάσει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του

Η Εύη Δρούτσα έκανε νέες δηλώσεις για την Marseaux μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα σχόλια της στιχουργού για την ενδυματολογική επιλογή της τραγουδίστριας στην παρουσίαση του υποψήφιου τραγουδιού της για την Eurovision.

Η Εύη Δρούτσα είχε πει πως η Marseaux «δεν έχει το υπέροχο σώμα για να το βγάλει έξω», με την τραγουδίστρια να απαντάει λίγες ώρες αργότερα, πως τέτοιου είδους σχόλια δεν είναι αποδεκτά αφού όπως ανέφερε αντιμετωπίζει μια διαταραχή και δίνει μάχη για να ελέγξει το βάρος της.

Το πρωί της Τετάρτης (21-01-2026), η Εύη Δρούτσα έκανε νέες δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1: «Πρώτα από όλα, δε μπορούμε να ξέρουμε ο κάθε άνθρωπος τι έχει περάσει. Έπειτα, να πω εγώ στη Marseaux τι έχω περάσει. Είμαι μεγάλη γυναίκα, έχω περάσει πολλά στη ζωή μου κι όταν ήμουν στη δραματική σχολή, η Μαίρη Αρώνη με άφησε στην ίδια τάξη γιατί ήμουν χοντρή.

Όταν έφυγα και πήγα στη σχολή της Κατσέλη, δεν το πίστευε ο Κατσέλης ότι έγινε αυτό το πράγμα… Γιατί σε έναν ηθοποιό δε μπορείς να πεις ότι μένεις στην ίδια τάξη γιατί είσαι χοντρός. Κι όμως μετά έπαιξα με τον Ηλιόπουλο, τη χοντρή» είπε η στιχουργός και ποιήτρια.

«Ο καθένας που λέει τη γνώμη του, δε μπορεί να ξέρει τι έχει περάσει ο άλλος» επανέλαβε η Εύη Δρούτσα, όταν η Φωτεινή Πετρογιάννη της επεσήμανε ότι η Marseaux στενοχωρήθηκε με το σχόλιό της.

Φωτεινή Πετρογιάννη : Ακριβώς επειδή δεν ξέρουμε τι έχει περάσει ο άλλος δεν πρέπει να λέμε έτσι απλά την γνώμη μας. Εδώ βλέπουμε ότι έχει γράψει κάπως αλλιώς μέσα της αυτό το σχόλιο.

: Άκουσε κάτι, όταν βγαίνουν στην τηλεόραση, στο θέατρο, γενικώς σε όλα τα media πρέπει να ξέρουμε ότι θα μας θάψουνε. Φωτεινή Πετρογιάννη : Θα σας πω και εγώ βιωματικά επειδή έχω περάσει και εγώ διατροφική διαταραχή. Ήμουν πάρα πολύ αδύνατη και ακόμα και οι φίλες που είχα τότε με κορόιδευαν, είχα φτάσει σε ένα σημείο να φοράω κολάν μέσα από τα παντελόνια μου όταν έβγαινα μαζί τους για να δουν ότι κάπως έχω πάρει βάρος και δεν ήμουν αυτό που κορόιδευαν. Επειδή έχω περάσει έτσι αν κάποιος ακόμα και σήμερα που έχουν περάσει 20 χρόνια μου πει κάτι για τα κιλά μου ξέρετε πώς χτυπάει μέσα μου; Και δεν είχα φτάσει και σε ακραίο σημείο.

Το τραγούδι της Marseaux για τη Eurovision που βρίσκεται στην πρώτη θέση των στοιχημάτων με τίτλο «Χάνομαι» υπογράφει ο Solmeister.