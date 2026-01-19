Eurovision 2026: Η Marseaux το μεγάλο φαβορί για τον ελληνικό τελικό, ακολουθεί ο Good Job Nicky στα στοιχήματα

Σε λιγότερο από έναν μήνα πρόκειται να διεξαχθούν οι ημιτελικοί και ο ελληνικός τελικός που θα αναδείξει το τραγούδι με το οποίο πρόκειται να διαγωνιστεί φέτος η Ελλάδα στην Eurovision της Βιέννης, με τη Marseaux να θεωρείται, σύμφωνα με τις στοιχηματικές, το μεγάλο φαβορί.

Μετά τη Marseaux, στην κατάταξη των αποδόσεων της Stoiximan για τους καλλιτέχνες που δίνουν «μάχη» για εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην Eurovision, στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Good Job Nicky, ακολουθεί ο Akylas, ενώ στην τέταρτη και την πέμπτη θέση βρίσκονται η Evangelia και ο D3lta, αντίστοιχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00 και ο μεγάλος ελληνικός τελικός την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00.

Το τραγούδι της Marseaux που βρίσκεται στην πρώτη θέση των στοιχημάτων με τίτλο «Χάνομαι» υπογράφει ο Solmeister.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κομμάτι που βρίσκεται επίσης ψηλά στις στοιχηματικές, του Good job Nicky λέγεται «Dark Side of the Moon» και τη μουσική υπογράφουν οι Connor Mullally και Trey Qua και τους στίχους οι ίδιοι μαζί με τον ερμηνευτή.

Το τραγούδι «Ferto» τραγουδά ο Αkylas, σε μουσική των Akylas, Papatanice, TEO.x3 και στίχους των Akylas, Ορφέας Νόνης και είναι στην τρίτη θέση.

Όλα τα στοιχήματα για τη νίκη στον ελληνικό τελικό

Marseaux με απόδοση 2.00 Good Job Nicky με απόδοση 3.00 Akylas με απόδοση 6.00 Evangelia με απόδοση 12.50 D3lta με απόδοση 50.00 Zaf με απόδοση 55.00 Mikay με απόδοση 55.00 Dinamiss με απόδοση 55.00 The Astrolabe με απόδοση 55.00 Tianora με απόδοση 75.00 Marika με απόδοση 75.00 Stylianos με απόδοση 75.00 Revery με απόδοση 75.00 Rosanna Mailan με απόδοση 75.00 Koza Mostra με απόδοση 100.00 Κιάννα με απόδοση 100.00 Rikki με απόδοση 100.00 Spheyiaa με απόδοση 100.00 Stefi με απόδοση 100.00 Desi G με απόδοση 100.00 Αλεξάνδρα Σιετή με απόδοση 100.00 Leroybroughtflowers με απόδοση 125.00 Victoria Anastasia με απόδοση 125.00 Garvin με απόδοση 125.00 Niya με απόδοση 125.00 Basilica με απόδοση 150.00 Stella Kay με απόδοση 175.00 Panagiotis Tsakalakos με απόδοση 175.00

Όσα πρέπει να ξέρουμε για τον ελληνικό τελικό

Τρεις ξεχωριστές βραδιές, γεμάτες τραγούδι, ρυθμό και εορταστική ατμόσφαιρα, με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά, συνθέτουν το show της ΕΡΤ «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», από το οποίο θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Το «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» θα αποτελείται από δύο Ημιτελικούς που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00, καθώς και τον Μεγάλο Τελικό, που θα απολαύσουμε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, την ίδια ώρα.

Τα τρία shows του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ1, καθώς και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» έχει αναλάβει ο σπουδαίος σκηνοθέτης και χορογράφος Φωκάς Ευαγγελινός.

Στους δύο Ημιτελικούς θα διαγωνιστούν οι 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, με τη σειρά που προέκυψε από την κλήρωση, διεκδικώντας την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό, που θα γίνει αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μία διεθνής και μία ελληνική.

Η μουσική, οι σκηνικές παρουσιάσεις, η αγωνία της ψηφοφορίας και όλη η μαγεία της Eurovision, θα δημιουργήσουν τρεις ξεχωριστές βραδιές, γεμάτες εκπλήξεις, που θα απολαύσουμε στην ΕΡΤ, στις 11, 13 και 15 Φεβρουαρίου 2026!

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό, στις 11 Φεβρουαρίου 2026 είναι:

«The Other Side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Akylas

«Paréa», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό, στις 13 Φεβρουαρίου 2026 είναι: