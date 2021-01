Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Η ανάρτηση για τον Τριαντάφυλλο και τη συμμετοχή του στο Survivor μετά την άγρια κόντρα τους

Ο Τριαντάφυλλος και η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου συνεργάστηκαν στο Just the 2 of us, ωστόσο αυτή η συνεργασία δεν είχε αίσιο τέλος, καθώς μετά την αποχώρησή τους άρχισαν οι εντάσεις, οι τσακωμοί και η ανταλλαγή εξωδίκων.

Αυτή την περίοδο ο Τριαντάφυλλος βρίσκεται στον Άγιο Δομίνικο και καθημερινά μάχεται με την ομάδα των διάσημων προσπαθώντας να φέρει νίκες.

Την πορεία του στο παιχνίδι φαίνεται να παρακολουθεί η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, αφού πριν από λίγη ώρα σχολίασε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την παρουσία του στο Survivor.

Δείτε στο TLIFE την ανάρτηση της Ευρυδίκης Παπαδοπούλου…