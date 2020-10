Ευρυδίκη Παπαδοπούλου – Τριαντάφυλλος: Μαίνεται η κόντρα τους! Η νέα αιχμηρή ανάρτησή της

Η συνεργασία της Ευρυδίκης Παπαδοπούλου και του Τριαντάφυλλου στο Just the 2 of us κάθε άλλο παρά αίσιο τέλος δεν είχε!

Μετά την αποχώρησή τους από το δεύτερο Live του μουσικού show ξεκίνησε μία διαμάχη ανάμεσά τους, με τις σπόντες και τις κατηγορίες του ενός προς το πρόσωπο του άλλου να δίνουν και να παίρνουν.

Όλα ξεκίνησαν όταν η πρώην παίκτρια του My Style Rocks και επιχειρηματίας αποκάλυψε ότι θα προτιμούσε να έχει για coach της τον Χρήστο Χολίδη, καθώς δεν ταίριαζαν οι χημείες τους με τον Τριαντάφυλλο.

