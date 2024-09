Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Επικό βίντεο στο δρόμο για την εκκλησία με ατάκα του Πέτρου Φιλιππίδη

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν παντρεύτηκαν στα Χανιά, με μια σειρά από βίντεο που ανεβάζουν, να γίνονται viral σε χρόνο ρεκόρ.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν έδειχναν να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή. Ο γάμος τους, ήταν όπως ακριβώς ήθελαν και είχαν σχεδιάσει, με τους καλεσμένους τους να διασκεδάζουν και να μοιράζονται την ευτυχία του ζευγαριού. Τα βίντεο που ανεβάζουν στα social media γίνονται viral σε χρόνο ρεκόρ. Σε ένα από αυτά η δημοσιογράφος αποδεικνύει για ακόμα μία φορά πως έχει χιούμορ. Σε πρώτο πλάνο, ανοιγοκλείνει το στόμα και ακούγεται η φωνή του Πέτρου Φιλιππίδη, σε μια χαρακτηριστική ατάκα του ηθοποιού, από την επιτυχημένη σειρά «Πενήντα πενήντα».

Ο γάμος έγινε την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου του 2024. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, σε μια όμορφη τελετή στα Χανιά. Μετά το μυστήριο, ακολούθησε ένα ξέφρενο πάρτι σε γνωστό beach bar στα Φαλάσαρνα, με τους καλεσμένους να γιορτάζουν την ευτυχία του ζευγαριού και να δίνουν ευχές.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν μοιράστηκαν με τους ακολούθους τους φωτογραφίες και βίντεο από την ξεχωριστή αυτή μέρα. Ανάμεσα σε όλα είδαμε και ένα που δημοσίευσε η δημοσιογράφος στο TikTok, από την ώρα που πήγαινε στην εκκλησία.

Το «έντυσε» με ατάκα του Πέτρου Φιλιππίδη από το «Πενήντα πενήντα» που έλεγε «και πρέπει να ρθω; Τι ώρα; Ε, αφού πρέπει να ρθω, θα ρθω, τι να κάνω;».

Μάλιστα, οι δύο νεόνυμφοι θέλησαν να μοιραστούν με τους διαδικτυακούς τους φίλους μέσα από τα social media, ένα ξεχωριστό φωτογραφικό άλμπουμ από την πιο όμορφη στιγμή της κοινής τους διαδρομής.

«However far away, However long I stay, Whatever words I say. I will always love you», έγραψε χαρακτηριστικά η γοητευτική αθλητικογράφος στη λεζάντα της δημοσίευσης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evridiki Valavani (@evridiki_valavani)

Όπως αναμενόταν, τα σχόλια των φίλων αλλά και όλων των followers, πλημμύρισαν τις τελευταίες δημοσιεύσεις της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν.