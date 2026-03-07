Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η εξομολόγηση στον Γρηγόρη Μόργκαν για τα γενέθλιά του – «Είσαι όλα όσα ονειρευόμουν»

Μία τρυφερή δημόσια ερωτική εξομολόγηση έκανε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στον Γρηγόρη Μόργκαν, με αφορμή τα γενέθλιά του.

Η γνωστή δημοσιογράφος το Σάββατο (07.03.2026) δημοσίευσε μία κοινή φωτογραφία με τον σύζυγό της και του έστειλε τις ευχές της μέσω του Instagram. Μάλιστα, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη παραδέχτηκε ότι ο Γρηγόρης Μόργκαν είναι για εκείνη όλα όσα ονειρευόταν.

«Είσαι όλα όσα ονειρευόμουν στον άνθρωπο που θα είχα δίπλα μου για να δημιουργήσουμε τη δική μας οικογένεια.

Και κάπως η ζωή έκανε αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Χρόνια πολλά, hubby μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης της η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Παράλληλα και ο Γρηγόρης Μόργκαν έκανε μία ανάρτηση με αφορμή τα γενέθλιά του, τονίζοντας ότι φέτος δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος που μεγαλώνει άλλα πατέρας!

«Από εκεί που γιόρταζα απλά τα γενέθλιά μου… φέτος τα γιορτάζω σαν πατέρας. Πέρσι τέτοια μέρα ήμουν απλά ένας άνθρωπος που μεγάλωνε.

Φέτος είμαι ένας πατέρας που μαθαίνει να μεγαλώνει μαζί με το παιδί του. Η ζωή αλλάζει και κάποιες αλλαγές είναι το μεγαλύτερο δώρο», έγραψε ο Γρηγόρης Μόργκαν στην ανάρτησή του για τον γιο του.

Μάλιστα, πρόσφατα ο σύζυγός της Ευρυδίκης Βαλαβάνη, Γρηγόρης Μόργκαν, είχε κάνει μία άλλη ανάρτηση και είχε αναφερθεί στις δυσκολίες της πατρότητας.