Γρηγόρης Μόργκαν: «Η πατρότητα δεν είναι εύκολη, σε δοκιμάζει, σε ταπεινώνει»

Μία εξομολόγηση για τον γιο που έχει αποκτήσει με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη αποφάσισε να κάνει μέσω των social media o Γρηγόρης Μόργκαν.

Ο Γρηγόρης Μόργκαν έκανε μαθήματα baby swimming μαζί με τον γιο του και δημοσίευσε ένα τρυφερό βίντεο στο Instagram, αναφέροντας για πρώτη φορά δημοσίως τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας πατέρας. Παράλληλα, ο σύζυγος της Ευρυδίκης Βαλαβάνη τόνισε ότι οι στιγμές που περνάει με το μωρό του θα μείνουν χαραγμένες για πάντα στη μνήμη του.

«Η πατρότητα δεν είναι εύκολη. Σε δοκιμάζει, σε ταπεινώνει και σε κρατάει ξύπνιο τα βράδια.

Αλλά μετά υπάρχουν στιγμές σαν κι αυτή. Ένα μάθημα κολύμβησης. Ένα γέλιο μέσα στο νερό. Μια ανάμνηση που γεννιέται. Και ξέρω ότι μια μέρα, όταν θα γεράσω… αυτές θα είναι οι στιγμές που θα θυμάμαι περισσότερο», έγραψε ο Γρηγόρης Μόργκαν στην ανάρτησή του.

View this post on Instagram A post shared by Krash Doll (@morgan.grigoris)

Σημειώνεται ότι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025 και λίγο καιρό αργότερα υποδέχτηκαν στη ζωή τους τον μονάκριβο γιο τους.

«Ο Γρηγόρης είναι το άλλο μου “ολόκληρο”, γιατί δεν μου αρέσει να λέω το άλλο μου μισό. Είναι υποστηρικτικός. Είναι ο ιδανικός σύντροφος σε όλα. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναpώ αν δεν τον είχα σε αυτή την περίοδο μαζί μου, δεν ξέρω τι θα έκανα. Το μωρό είναι ένα παιδάκι ήρεμο. Έχει πάρει από τον πατέρα του. Σκεφτόμαστε να δούμε που θα γίνει η βάφτιση. Μακάρι να καταφέρουμε να πάμε στην Κρήτη», είχε δηλώσει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη για τον άντρα και τον γιο της σε πρόσφατη συνέντευξή της.