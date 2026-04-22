Φαίη Σκορδά: «Όλα με τη σειρά τους» σχολίασε για τα δημοσιεύματα περί πρόβας νυφικού στη Σίλια Κριθαριώτη

Φαίη Σκορδά και Αλέξανδρος Αθανασιάδης αναμένεται να παντρευτούν τους επόμενους μήνες, με την παρουσιάστρια της εκπομπής «Buongiorno» του Mega, να μιλάει όλο και συχνότερα για το νέο κεφάλαιο που ετοιμάζεται να ανοίξει στη ζωή της. Ο γάμος τους αναμένεται να συζητηθεί όσο λίγοι μέσα στο 2026. Για την ώρα πάντως, το ζευγάρι αποφεύγει να μοιραστεί περισσότερες πληροφορίες.

Το πρωί της Τετάρτης (22-04-2026) η Φαίη Σκορδά ρωτήθηκε αν έκανε όντως πρόβα νυφικού σε κατάσταση της Σίλιας Κριθαριώτη, όπως γράφει το περιοδικό «Hello» που κυκλοφορεί. Η παρουσιάστρια ούτε διέψευσε, ούτε επιβεβαίωσε το περιεχόμενο του δημοσιεύματος.

«Πρόβα νυφικού, λέει… Στα μαγικά χέρια της Celia Kritharioti», ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και στη συνέχεια είπε με χιούμορ: «Στους καλεσμένους δεν θα είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο 46χρονος παρουσιαστής».

«Τι γίνεται Φαίη; Επειδή έχεις ανεβάσει και κάποια stories από τη Celia, να δώσουμε μήπως βάση τελικά;» ρώτησαν οι συνεργάτες της στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, με την παρουσιάστρια να απαντάει: «Όλα με τη σειρά τους».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Φαίη Σκορδά και ο αρχιτέκτονας Αλέξανδρος Αθανασιάδης ετοιμάζονται να παντρευτούν το προσεχές διάστημα σε στενό κύκλο, αλλά δεν έχει οριστεί ακόμα η ακριβής ημερομηνία.