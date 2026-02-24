Lifestyle

Η Φαίη Σκορδά παντρεύεται με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Ετοιμάζουν γάμο πολιτικό σε στενό κύκλο
Φαίη Σκορδά
H Φαίη Σκορδά / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σχέδια γάμου κάνουν η Φαίη Σκορδά και ο αγαπημένος της, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Το ζευγάρι έχει πάρει την απόφαση να ενώσει για πάντα τις ζωές του και βρίσκεται στην καλύτερη φάση της σχέσης του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tlife.gr, η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης ετοιμάζονται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο. Η τελετή θα γίνει το προσεχές διάστημα σε στενό κύκλο, αλλά δεν έχει οριστεί ακόμα η ακριβή ημερομηνία.

Παράλληλα, το καλοκαίρι σχεδιάζουν να διοργανώσουν ένα μεγάλο πάρτι για τους φίλους τους προκειμένου να γιορτάσουν το ευχάριστο γεγονός. Επίσης, οι δυο τους αναζητούν και τη νέα τους στέγη. 

Σημειώνεται το ρεπορτάζ επιβεβαιώνει όσα είχε γράψει η Κάλλια Καρτσάκη στο tlife.gr τον Σεπτέμβριο του 2024, ότι ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης είχε χαρίσει στη λαμπερή παρουσιάστρια ένα μονόπετρο δαχτυλίδι. 

